دانشگاه ها به خلاقیت و نوآوری نیاز مبرمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری بعد از ظهر شنبه در آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی سهند اظهار داشت: دانشگاه صنعتی سهند دارای اساتید بسیارخوب و جوانی است و ارزیابی خوبی نیز از مرکز نوآوری دانشگاه داریم. وی ادامه داد: دانشگاه، پتانسیل های بسیار مناسبی در زمینه اقتصاد دانش بنیان دارد که امیدواریم این مرکز نوآوری نیز بتواند جهت گیری مناسب خود را داشته باشد و به این مسیر ادامه دهد.

وی با اشاره ای به توجه ویژه به مراکز نوآوری در سطح کشور گفت: با توسعه این مراکز می توان شاهد رشد علمی در دانشگاه ها و ارتباط ویژه بین علم و صنعت در آن ها بود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: مقوله زیست بومی باید مورد توجه ویژه دانشگاه های کشور و حتی تمامی بخش های جامعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: دانشگاه های نسل سوم و چهارم نیازمند خلاقیت و نوآوری بوده و باید تمامی دانشگاه ها سعی در پیشبرد اهداف خود در این زمینه داشته باشند.

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه سهند در ۱۵۰۰ مترمربع

بهزاد پور عباس نیز در این مراسم اظهار داشت: ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در کشور، نقش آفرینی در تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، تسریع تبدیل ایده ها به محصول، بسترسازی توسعه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی، توسعه روابط و همکاری های بین المللی علمی و فناوری از مهم ترین اهداف مرکز نوآوری است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی سهند اساتید، دانشجویان، صنایع و سرمایه گذاران را از مهم ترین مولفه های فناوری دانسته و ادامه داد: نوآوری این توانمندی را دارد که یک نیازمندی را به بهترین شکل ممکن رفع کند.

وی با اشاره ای به مشخصات مرکز نوآوری دانشگاه سهند نیزگفت: این مرکز در یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و با اعتبار اولیه ۱۵ میلیارد ریال افتتاح شد.

پورعباس در خصوص برنامه های آتی مرکز گفت: از مهم ترین برنامه های مرکز می توان به برگزاری استارت آپ های فصلی اشاره کرد.