به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی عصر امروز شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار داشت: امروز با یک بهمن از بیکاری در کشور مواجه شدیم و دولت سرمایه کافی برای اشتغال آنها در اختیار ندارد.

وی افزود: انباشت بیکاری در کشور چهار میلیون نفر است.

با ادامه این روند با بهمن بیکاری مواجه می شویم

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: در این سال ها بیش از یک میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده شده به نحوی که در ۸ سال دولت قبل، تراز اشتغال کشور صفر بوده است.

بهرامی ادامه داد: اگر هر سال ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت جویای کار کشور اضافه شود و شغلی پیدا نکنند با یک بهمن و انباشت چهار میلیون نفری از بیکاران مواجه خواهیم بود.

وی عنوان کرد: متاسفانه هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود و دولت سرمایه کافی برای اشتغال این افراد ندارد.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: برای رفع این مشکل به حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور نیاز است.

بدهی 180 هزار میلیاردی به پیمانکاران

بهرامی افزود: به برکت برجام امروز ۲۶۰ هیئت تجاری از کشورهای دنیا به کشور ما سفر کرده اند و شرایط حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور با دوران تحریم ها بسیار فرق دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سال های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: ما دولت را در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی ۷ درصد که در تاریخ کشور بی سابقه بود ،تحویل گرفتیم و در سال های ۹۳ و ۹۴ تلاش کردیم تا رشد اقتصادی بهبود یابد زیرا در آن شرایط اقتصاد کشور ۱۰ درصد کوچک شده بود.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: حاصل این تلاش ها تغییر نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۶.۵ درصد در سال ۹۱ به کمتر از ۸ درصد در سال های بعد رسید.

بهرامی افزود: با توجه به نرخ ارز در دهه هشتاد، و همچنین درآمدهای بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت سابق که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است، متاسفانه در حوزه زیرساختی، محرومیت زدایی و ...تلاش جدی صورت نگرفت که ماحصل آن بدهکاری دولت به بخش خصوصی و بانک ها شد.

وی ادامه داد: میزات بدهی دولت به پیمانکاران ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و این بدهی توان و انرژی پیمانکاران برای کارهای جدید را گرفته است.

عملکرد بانک ها شفاف سازی می شود

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: خوشبختانه امروز فرآیند پرداخت بدهی به پیمانکاران از طریق اوراق مشارکت در دست اجرا است اما مشکلات عدیده ای از جمله نرخ سود بانکی و پرداخت نشدن درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها که از دولت قبل مانده است، در کشور وجود دارد.

بهرامی گفت: نه تنها درآمدهای ۳۰ درصدی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی به بخش خصوصی و تولید پرداخت نشد بلکه با افزایش بی رویه واردات ، توان رقابت هم از تولید کننده داخلی گرفته شد.

وی اضافه کرد: این شرایط سبب شد که امروز ۴۱۰ هزار واحد تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل روی دست دولت بماند.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: البته کاهش دستوری نرخ سود بانکی مناسب نیست حتی اگر بگوییم نرخ تورم کم شده است.

بهرامی اظهار کرد: نباید اقتصاد را بانک محور کرد ولی با وجود اینکه در دو بانک شفاف سازی صورت گرفت و نتایج را هم مشاهده کردید، وضعیت سایر بانک ها هم از این بهتر نیست ولی سایر بانک ها نیز شفاف سازی می شوند.

100 درصد وعده های دولت به لرستان تحقق یافت

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استان لرستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه از مجموع ۶۲۶ پروژه مصوبه سفر رئیس جمهور به لرستان بیش از ۹۰ درصد پروژه ها اجرایی شده و خوشبختانه باید بگوییم ۱۰۰ درصد وعده های دولت در لرستان تحقق یافته است.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در استان لرستان با برنامه ریزی های صورت گرفته در کنار سرمایه گذاری مستقیم دولت و همکاری بخش های مختلفی از جمله بنیاد مستضعفان و.. پروژه هایی همچون هتل صخره ای، کشت و صنعت و ... با مشارکت بخش خصوصی در استان اجرا شده است.

بهرامی افزود: دولت تلاش دارد تا با کاهش قوانین زاید، ایجاد قوانین پشتیبان و .. به حمایت از تولید و صنعت و به ویژه استان هایی مانند لرستان که کمتر مورد توجه بوده اند، کمک کند.

وی ادامه داد: در حوزه زیرساختها در این استان ها کمتر سرمایه گذاری شده است و تلاش می شود که این محرومیت و عقب افتادگی ها ،جبران شود .