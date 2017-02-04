مدارس شیفت صبح و عصر ۱۴ شهر گیلان در روز یکشنبه تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش گیلان، فعالیت آموزشی صبح و عصر همه مقاطع تحصیلی مدارس رشت، سیاهکل، لاهیجان، آستانه اشرفیه، خمام، دیلمان، سنگر، کوچصفهان، عمارلو، ماسوله، رحمت آباد، خشکبیجار، اطاقور و رودبنه فردا (یکشنبه) تعطیل است.

براساس این اطلاعیه، فعالیت آموزشی سایر مدارس استان نیز با یک ساعت تاخیر آغاز می شود و در دیگر شهرستان ها و مناطق نیز اگر مدرسه ای دچار مشکل باشد، روسای آموزش و پرورش می توانند با هماهنگی فرمانداری و بخشداری نسبت به تعطیلی آن مدرسه تصمیم گیری کنند.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز دقایقی قبل اعلام کرد: فعالیت های آموزشی این دانشگاه به جز استاجر، اینترن و رزیدنت ها فردا ۱۷ بهمن تعطیل است.

همچنین دانشکده فنی – حرفه ای شهید چمران رشت و دانشگاه پیام نور گیلان نیز فردا (یکشنبه) تعطیل است.