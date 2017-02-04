دولت توان تصدی بخش های مختلف تولیدی را ندارد 

به گزارش خبرنگار مهر ، اسدالله رازانی امروز شنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی بخش ماهیدشت کرمانشاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه هزینه های تولید در کشور و به خصوص در استان ما بسیار بالاست.

وی افزود: با پیگیری ها و ارتباط های به عمل آمده با دفتر مقام معظم رهبری امسال ۲۰ میلیارد تومان اعتبار کسب کردیم که بتوانیم تسهیلاتی به واحدهای تولیدی ارائه دهیم تا سود بانکی کمتر شود.

رازانی خاطر نشان کرد: در بودجه امسال این امکان فراهم نبود و از سوی قانون هم پیش بینی نشده بود که اعتبار استان را به تسهیلات اختصاص دهیم.

وی با اشاره به اینکه دولت نمی تواند تولید در بخش های مختلف را تصدی کند، ابراز داشت: چاره ای نیست که سرمایه های عمومی، استعدادها و توان های موجود در بخش خصوصی را وارد عمل کنیم و کارهای مردم را خود مردم انجام دهند.

وی تصریح کرد: در دهه فجر که دولت خواست وزیر پیشنهادی خود را برای حضور در استان معرفی کنیم ما رئیس کل بانک مرکزی را پیشنهاد دادیم.

وی افزود: در این راستا روز سه شنبه هفته جاری رئیس بانک مرکزی برای حل مشکلات سرمایه در گردش برخی واحدها و همچنین گازرسانی و ... وارد استان کرمانشاه خواهد شد.

رازانی اذعان داشت: تمام توان استان را به کار می گیریم که بتوانیم هزینه های تولید استان پایین بیاید و بتوانیم تسهیلات بیشتری از قبل برای این موضوع بسیج کنیم.

وی در پایان گفت: نزدیک به ۸ میلیارد تومان طرح از قبیل پرورش اسب ۴۰ سری، ساختمان تامین اجتماعی بخش ماهیدشت، کشتارگاه طیور ۲ هزار قطعه ساعت و مرغداری ۸۰ هزار قطعه ای طی امروز در بخش ماهیدشت افتتاح و به بهره برداری رسید.