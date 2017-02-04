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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۵۰

فرماندار شهرستان بروجن:

۳۱ پروژه در شهرستان بروجن افتتاح می شود

۳۱ پروژه در شهرستان بروجن افتتاح می شود

شهرکرد- فرماندار شهرستان بروجن گفت: ۳۱ پروژه در شهرستان بروجن افتتاح می شود.

سیف الله فیاضی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر ۳۱ پروژه در شهرستان بروجن افتتاح خواهد شد که زمینه اشتغال را برای ۱۵۵ نفر فراهم می‌کند.

وی با اشاره به افتتاح پروژه های آماده بهره برداری توسط ۱۳ دستگاه اجرایی، گفت: اعتبارات هزینه شده این پروژه ها مبلغی بالغ بر ۵۹۰ هزار و ۴۸۵ میلیون ریال است.

فرماندار شهرستان بروجن تصریح کرد: از پروژه های شاخص و قابل افتتاح در ایام دهه فجر این شهرستان می توان به نصب ترانسفوماتور، احداث باند دوم سفید دشت- بروجن- لردگان، گلخانه گل زینتی، افتتاح سامانه های دیجیتال و واحد تبدیل سیم به کابل خود نگه دار اشاره کرد.

کد مطلب 3896957

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