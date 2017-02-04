دعوت آل سعود از نتانیاهو برای سفر به ریاض/ایران؛ دشمن مشترک طرفین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، روند عادی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و سعودی ها روز به روز تسریع می شود.

در همین راستا، «ایوب القراء» یکی از وزیران کابینه صهیونیست ها (از حزب حاکم لیکود) در سخنانی افشا کرد که «بنیامین نتنیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با حمایت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جدید آمریکا، به صورت رسمی و با هماهنگی با آل سعود از مقامات سعودی دعوت نامه‌ای را برای سفر به ریاض دریافت خواهد کرد.

وی در سخنانی که نشانگر عمق روابط صهیونیست ها و سعودی ها است، گفت که روابط میان تل‌آویو و ریاض خوب است و نگرانی مشترک طرفین، ایران است. همچنین تصریح کرد برخی کشورهای مرتجع عربی که وی آن ها را عرب‌های میانه رو خواند، دیگر برای مسأله فلسطین اهمیتی قائل نیستند.

وزیر صهیونیست در همین راستا افزود: در حال حاضر مسئولان اسرائیلی تلاش می کنند تا کنفرانس بین المللی را با مشارکت کشورهای عربی میانه‌رو برگزار کنند و بدین طریق هدف راهبردی اسرائیل در حوزه سیاست‌های خارجی‌ یعنی انعقاد توافق‌های صلح با این کشورها را محقق کنند. پس از دستیابی به این اهداف نیز به حل مساله فلسطین بپردازند. زیرا کشورهای عربی مذکور مسأله فلسطین را در دستور کار خود قرار نداده اند.