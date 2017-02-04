تفکر جوان باوری از امام(ره) به جامانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر شنبه در مراسم افتتاح پایتختی جوانان جهان اسلام افزود: طی ماه های اخیر اتفاقات خوبی در کشور روی داده که از جمله آن پایتخت فرهنگی مشهد و جوانان کشورهای اسلامی در شیراز است.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۱۷ درهای ارتباطی و تعامل با دنیا در دوره پسابرجام برای کشور باز شده و باعث گشایش در بسیاری از حوزه ها و بخش های کشور شده است.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه امیدواریم این رویداد تاریخی باعث رونق گرفتن بخش های مختلف کشور باشد، گفت: یکی از مقاصد مهم گردشگری استان فارس و شهر شیراز است که با این پایتختی به طور حتم رونق آن افزایش خواهد داشت.

سلطانی فر تاکید کرد: امروز گردشگری نقش مهمی در اقتصاد جهان دارد که باید بیش از گذشته به آن توجه شود.

وی یادآور شد: تفکر جوان باوری تفکری است که معمار کبیر انقلاب اسلامی آن را وارد کشور کرد که از همان ابتدا تفکر آن بزرگ بر جوانان بود.

وزیر ورزش و جوانان افزود: شاهد بودیم جوانترین کابینه در دوران اول پیروزی انقلاب شکل گرفت.

سلطانی فر تصریح کرد: طی سه سال گذشته با رویکرد بسیار روشن که از جانب رئیس جمهور بوده بر آن شدیم که سازمانهای مردم نهاد بیش از گذشته مد نظر قرار گرفته و امروز به مرز ۱۵۰۰ تشکل رسیده است.