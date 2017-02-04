طرح هادی در روستاهای کم جمعیت اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شاملو بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طرح هادی روستاهای کم جمعیت در سطح کشور اجرا می شود، اظهار داشت: طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار تهیه شده است و اجرای آن آغاز می شود.

وی عنوان کرد: طرح هادی روستایی نقش مهمی در توسعه روستاهای سطح کشور داشته است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه همکاری روستائیان در اجرای طرح هادی نقش مهمی در سرعت بخشی این طرح دارد، عنوان کرد: همکاری بسیاری از روستائیان در سطح کشور در اجرای این طرح، زمینه را برای اجرای مطلوب این طرح فراهم کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در ۱۵ هزار روستای کشور طرح هادی اجرا شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیان کرد: دو میلیون متر مکعب آسفالت ریزی در روستاهای کشور انجام شده است.