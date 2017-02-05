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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۴۰

رئیس مرکز پیش‌ بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی:

هوا در خراسان رضوی گرم می شود

هوا در خراسان رضوی گرم می شود

مشهد -  رئیس مرکز پیش‌ بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: پس از  کاهش دما و برودت هوا از یکشنبه روند افزایش دما  را در کل استان  شاهد خواهیم بود.

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند گرم شدن هوا تا اخر هفته  ادامه دارد و از برودت هوا به تدریج  کاسته خواهد شد تاکید کرد: جبهه هوای جدیدی جمعه به مشهد می رسد که سرمای زیادی با خود ندارد و تنها باعث ناپایداری و ریزش باران خواهد شد.

وی با بیان اینکه در روزهای پیش رو هوای مشهد تا قسمتی ابری و مه آلود بوده و گاهی با ورزش باد توام خواهد بود اظهارکرد: دمای هوای مشهد در روز یکشنبه تا مثبت دو درجه افزایش پیدا می کند.

وی افزود: کمترین میزان دما در روز شنبه منفی ۱۳ درجه بود که در روز یکشنبه افزایش خواهد یافت به طوری که مشهد در گرمترین ساعات خود به دمای ۲ درجه بالای صفر می رسد و کمترین میزان دما را هم در شب با منفی ۱۱ درجه تجربه خواهد کرد.

یحیی قائنی پور ادامه داد: روز دوشنبه هم باز هم شاهد افزایش دما خواهیم بود به طوری که دما در  این روز تا ۴ درجه بالای صفر خواهد رسید و در کمترین میزان خود هم به کمتر از منفی ۸ درجه نخواهد رسید.

رئیس مرکز پیش‌ بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: بعد از ناپایداری دو روز اخیر، از روز یکشنبه پایداری هوا را تا آخر هفته شاهد هستیم.

کد مطلب 3896973

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