هوا در خراسان رضوی گرم می شود

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند گرم شدن هوا تا اخر هفته ادامه دارد و از برودت هوا به تدریج کاسته خواهد شد تاکید کرد: جبهه هوای جدیدی جمعه به مشهد می رسد که سرمای زیادی با خود ندارد و تنها باعث ناپایداری و ریزش باران خواهد شد.

وی با بیان اینکه در روزهای پیش رو هوای مشهد تا قسمتی ابری و مه آلود بوده و گاهی با ورزش باد توام خواهد بود اظهارکرد: دمای هوای مشهد در روز یکشنبه تا مثبت دو درجه افزایش پیدا می کند.

وی افزود: کمترین میزان دما در روز شنبه منفی ۱۳ درجه بود که در روز یکشنبه افزایش خواهد یافت به طوری که مشهد در گرمترین ساعات خود به دمای ۲ درجه بالای صفر می رسد و کمترین میزان دما را هم در شب با منفی ۱۱ درجه تجربه خواهد کرد.

یحیی قائنی پور ادامه داد: روز دوشنبه هم باز هم شاهد افزایش دما خواهیم بود به طوری که دما در این روز تا ۴ درجه بالای صفر خواهد رسید و در کمترین میزان خود هم به کمتر از منفی ۸ درجه نخواهد رسید.

رئیس مرکز پیش‌ بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: بعد از ناپایداری دو روز اخیر، از روز یکشنبه پایداری هوا را تا آخر هفته شاهد هستیم.