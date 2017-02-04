مقام اماراتی بیشتر درباره حرف های خود فکر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی در واکنش به اظهارات وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجی، ادعای مداخله ایران در امور کشورهای عربی از سوی وی را بی اساس و نابجا توصیف کرد و گفت: این مقام اماراتی که توصیه به عقلانیت در رویکرد و احترام به کشورهای همسایه می‌کند، بهتر است پیش از تکرار ادعاهای واهی و بی پایه که نتیجه ای جز تشدید فضای واگرایی بین کشورهای منطقه ندارد، با واقع بینی بیشتر به تفکر در گفتار و اظهارنظرهای خود بپردازد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه قدرت مردمی خود همواره مصلحت خود را به درستی تشخیص داده و ضمن تلاش همه جانبه برای ایجاد و حفظ همگرایی، صلح، ثبات و امنیت در منطقه، دفاع در برابر رفتار و سیاست ‌های خصمانه علیه خود را حق مشروع ملت ایران می داند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل گفتگو و احترام به حاکمیت و حسن همجواری در منطقه تأکید کرده و علاقمندی خود به داشتن روابط منطقی،‌ متناسب و متوازن با همه همسایگان را ابراز کرده است و امیدوار است دیگر کشورهای منطقه نیز با درک صحیح از شرایط پیش روی فضای بین المللی، بیش از پیش در ایجاد چنین روابطی بکوشند و نخستین گام برای تقویت فضای همکاری و تعامل سازنده، تغییر گفتمان اتهام زنی و طرح ادعاهای غیرسازنده و نا مفید در مورد واقعیت انکارناپدیر نقش موثر و ثبات بخش ایران در منطقه است.