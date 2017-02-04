۲۳پروژه عمرانی شهرستان اراک در پنجمین روز از دهه فجر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی روز شنبه در این مراسم اظهار داشت: بخش معصومیه شهرستان اراک ظرفیت جذب سرریز جمعیت اراک را دارد بنابراین باید شرایط رفاهی، عمرانی و خدماتی در این منطقه، ارتقا یابد.

وی افزود: روستاها نیازمند کار عمرانی و زیربنایی بیشتری هستند تا زمینه مهاجرت به شهرها کاهش یابد و هماهنگی بین دستگاهی می تواند بخشی از مشکلات روستاها را رفع کند که این مهم باید سرلوحه کار مسئولان باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی بیان کرد: نبود زمینه اشتغال و امکانات رفاهی و اجتماعی در روستاها موجب افزایش مهاجرت به شهر و ایجاد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شده است که برای حل این مشکل باید برنامه ریزی های مدون انجام پذیرد.

فیلی تصریح کرد: زیرساخت های خدماتی در روستاها باید ارتقا یافته و زمین ایجاد اشتغال و درآمدزایی فراهم شود تا بتوانیم ضمن توسعه اقتصاد روستایی، از مهاجرت بی رویه به شهرها و معضلات ناشی از ان جلوگیری کنیم.

گفتنی است برای اجرا و تکمیل این ۲۳ طرح عمرانی که در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی هستند، یازده میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.