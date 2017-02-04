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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۱۱

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

بزرگراه های چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

بزرگراه های چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

شهرکرد- معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بزرگراه های چهارمحال و بختیاری در طی سه سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرستان کیار با اشاره به اینکه بزرگراه های چهارمحال و بختیاری طی سه سال گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: ۱۱۰ کیلومتر بزرگراه در سطح استان وجود داشت که طی فعالیت دولت به ۳۱۰ کیلومتر رسیده است.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری طی فعالیت دولت یازدهم در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: محدودیت های مالی در سال گذشته در چهارمحال و بختیاری وجود داشت که با تدابیر اندیشیده شده توسط مسئولان استان شاهد پیشرفت و توسعه استان بودیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون در سطح  استان پروژه های مختلفی در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری، آبرسانی، فاضلاب شهری و ... در دهه فجر افتتاح می شود.

کد مطلب 3896979

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