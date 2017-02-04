بزرگراه های چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرستان کیار با اشاره به اینکه بزرگراه های چهارمحال و بختیاری طی سه سال گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: ۱۱۰ کیلومتر بزرگراه در سطح استان وجود داشت که طی فعالیت دولت به ۳۱۰ کیلومتر رسیده است.

وی عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری طی فعالیت دولت یازدهم در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: محدودیت های مالی در سال گذشته در چهارمحال و بختیاری وجود داشت که با تدابیر اندیشیده شده توسط مسئولان استان شاهد پیشرفت و توسعه استان بودیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون در سطح استان پروژه های مختلفی در حوزه صنعت، کشاورزی، گردشگری، آبرسانی، فاضلاب شهری و ... در دهه فجر افتتاح می شود.