مهمترین دغدغه مسئولان استان قزوین تامین اشتغال جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی روز شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آوج که در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل و پشتوانه مردمی فداکار و متدین با سرنگونی رزیمی وابسته به غرب به پیروزی رسید و مردم بر سرنوشت خود حاکم شدند.

وی گفت: امام راحل باآغاز نهضت اسلامی در سال ۴۲ و سالها مبارزه بی امان با رژیم ستم شاهی با اتکابه آموزه های دینی توانست انقلابی را پایه گذاری کند که امروز نهال آن در سرزمینهای اسلامی ریشه دوانده و الگوی بیداری ملل مظلوم جهان شده است.

شاهرخی تصریح کرد: پیروی مردم از رهبری فرزانه، توکل به خداوند و باورهای دینی در کنار حضور حداکثری مردم در انتخابات و صحنه های حساس موجب پیروزی و تداومانقلاب شده است و امروز هم وظیفه داریم با حفظ استقلال و فراهم کردن فرصتی برای رشد جوانان ضمن تقویت جوانه های امید در مردم به ایجاد نشاط در جامعه کمک کنیم.

وی با اشاره به بدعهدی و خصومت آمریکا علیه ملت رشید ایران، گفت: همه تلاش دشمنان برای جلویگیری از توانمند شدن ایران اسلامی است اما به یاری خداوند و جایگاه ولایت و پایبندی مردم به ارزشها این نقشه ها جواب نخواهد داد.

شاهرخی یادآورشد: دولت تدبیر و امید با هوشمندی و دیپلماسی فعال خود در چند سال اخیر توانسته با توافق برجام، ضمن برداشتن تحریم های ظالمانه، حق مسلم کشور در ادامه غنی سازی هسته ای را به رسمیت بشناساند.

شاهرخی یادآورشد: برجام به عنوان یک قرارداد بین المللی با چندین کشور است که آمریکا امروز با بدعهدی های خود نمی تواند آن را لغو کند و اگر در این زمینه اصرار کند در عرصه بین المللی خود را بی اعتبار می کند.

شاهرخی اضافه کرد: رویکرد نظام و دولت تدبیر و امید در کشور مردم محوری و وحدت و همگرایی بین آحاد جامعه است و اولویت برنامه های دولت نیز توجه به اقتصاد، معیشت مردم و اشتغال جوانان است.

وی اظهارداشت: دولت تدبیر و امید پس از روی کار آمدن با اقدامات کارشناسانه، موفق شد نرخ تورم را از ۴۲ درصد، به کمتر از ۱۰ درصد برساند هرچند کاهش تورم به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت هاست و شاید به کاهش قیمت منجر نشده است.

شاهرخی بیان کرد: افزایش تولید و صادرات نفت بیانگر شکست شدن تحریم ها و پیروزی دیپلماسی و گفتگوست و در استان قزوین فقط در سال جاری برای ایجاد ۲۰ هزار شغل توسط دستگاههای اجرایی برنامه ریزی شده که تاکنون ۱۷ هزار شغل و فرصت شغلی با حمایت از ۹۰۰ واحدی تولید با تزریق یک هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات ایجاد شده است.

وی در ادامه گفت: امیدواریم با اجرای تعهدات دستگاههای اجرایی برای رفع کمبودهای شهرستان آوج گام های مهمی برداریم.