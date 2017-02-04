۴۱ ویژه برنامه فرهنگی ومذهبی در مساجد منطقه سیستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، هادی مقدومی با بیان این مطلب گفت: ۴۱ویژه برنامه فرهنگی و مذهبی در شهرهای زابل، هامون، بنجار، هیرمند و نیمروز برگزار می شود.

وی افزود: جنگ شادی انقلاب در مسجد جامع روستای سنچولی شهرستان هامون، افتتاح نمایشگاه کتاب درمسجد جامع روستای سنچولی شهرستان هامون، محفل انس با قرآن و جلسه پرسش و پاسخ درمسجد آیت الله کفعمی زابل، جشن انقلاب در مساجد حضرت علی اکبر شیخ آباد و امام رضا روستای فتح الله زابل، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری مسابقه روزنامه نویسی از جمله ویژه برنامه های کمیته مساجد و تقریب مذاهب است.

وی ادامه داد: مراسم یادواره شهدا در مسجد امام سجاد(ع) روستای کریم کشته هیرمند، مراسم دهه فجر در مسجد حضرت ابوالفضل هیرمند، جشن انقلاب و تجلیل از خانواده شهدا و آزادگان در مسجد ابا عبدالله الحسین(ع) کنگ شیر علیخان( هیرمند)، جشن دهه فجر درمسجد علی ابن ابیطالب(ع) محله قاسم آباد زابل، جشن فجر در مسجد صاحب الزمان روستای کرمی هامون و جشن انقلاب در مسجد صاحب الزمان روستای تیمور آباد هامون از دیگر ویژه برنامه های دهه فجر است.

مسئول کمیته مساجد و تقریب مذاهب ایام الله دهه فجر زابل گفت: اجتماع مدافعان حرم درمسجد علی ابن ابیطالب(ع) هامون، جشن انقلاب درمسجد صاحب الزمان(عج) هامون، جشن انقلاب در مسجد محمد رسول الله در هامون، جشن انقلاب در مسجد علی ابن ابیطالب هامون و جشن انقلاب درمسجد صاحب الزمان روستای ورمال هامون از دیگر ویژه برنامه های کمیته مساجد و تقریب مذاهب دهه فجر زابل است.