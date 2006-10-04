نشست پنج جانبه عربي آمريكايي اسرائيلي براي بررسي موضوع هسته ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه عكاظ عربستان ، منابع اسرائيلي روزگذشته اعلام كردند: قراراست "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا درماه آتي نوامبر( آبان ماه) "حسني مبارك" رئيس جمهوري مصر و "عبدالله دوم " شاه اردن را براي سفربه آمريكا دعوت كند.

دعوت از"ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيزدرراس برنامه هاي "بوش" قراردارد.

روزنامه يديعوت آحارونت چاپ تل آويوهم دراين باره نوشت:"ايهود اولمرت" نخست وزيررژيم صهيونيستي نيز پيش از ورود اين سه مقام عربي براي ديداربا رئيس جمهوري آمريكا به اين كشورسفر خواهد كرد و در اين كشور مي ماند تا با حضوربوش با اين سه مقام عربي ديدار كند.

اين روزنامه صهيونيستي همچنين فاش كرد: هدف ازاين سفر تقويت جايگاه رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين بين محافل فلسطيني و همچنين بحث و تبادل نظردر مورد موضوع هسته اي ايران است.

اين درحالي است كه "كاندوليزا رايس" طي سفردوره اي خود به خاورميانه درعربستان گفت : آمريكا از"ابومازن" براي تشكيل دولتي براساس مبادي و اصول كميته چهارجانبه حمايت خواهد كرد.