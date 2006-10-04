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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۲۳

آبان ماه آتي در آمريكا برگزار مي شود؛

نشست پنج جانبه عربي آمريكايي اسرائيلي براي بررسي موضوع هسته ايران

قرار است ماه آتي ميلادي نشستي با حضور رئيس جمهوري آمريكا،شاه اردن، رئيس جمهوري مصر ، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و نخست وزير رژيم صهيونيستي در آمريكا براي بررسي موضوع هسته اي ايران برگزار شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه عكاظ عربستان ، منابع اسرائيلي روزگذشته اعلام كردند: قراراست "جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا درماه آتي نوامبر( آبان ماه) "حسني مبارك" رئيس جمهوري مصر و "عبدالله دوم " شاه اردن را براي سفربه آمريكا دعوت كند.

دعوت از"ابومازن" رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيزدرراس برنامه هاي "بوش" قراردارد.

روزنامه يديعوت آحارونت چاپ تل آويوهم دراين باره نوشت:"ايهود اولمرت" نخست وزيررژيم صهيونيستي نيز پيش از ورود اين سه مقام عربي براي ديداربا رئيس جمهوري آمريكا به اين كشورسفر خواهد كرد و در اين كشور مي ماند تا با حضوربوش با اين سه مقام عربي ديدار كند.

اين روزنامه صهيونيستي همچنين فاش كرد: هدف ازاين سفر تقويت جايگاه رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين بين محافل فلسطيني و همچنين بحث و تبادل نظردر مورد موضوع هسته اي ايران است.

اين درحالي است كه "كاندوليزا رايس" طي سفردوره اي خود به خاورميانه درعربستان گفت : آمريكا از"ابومازن" براي تشكيل دولتي براساس مبادي و اصول كميته چهارجانبه حمايت خواهد كرد.

کد مطلب 389699

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