مدال برنز عابدینی در جام جهانی ایتالیا قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی جام جهانی ایتالیا که از روز گذشته در پادوا آغاز شد، امروز با برگزاری دیدارهای جدول ۶۴ نفره به بعد پیگیری شد که طی آن مجتبی عابدینی موفق شد با صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، مدال برنز خود را قطعی کند.

در چارچوب این رقابت‌ها، مجتبی عابدینی که به خاطر رنکینگ ششم جهان به طور مستقیم راهی جدول ۶۴ نفره شده بود، امروز ابتدا «ماتیو نری» از ایتالیا را شکست داد و سپس در مصاف با «ساندرو بازادزه» شمشیرباز گرجستانی به برتری ۱۵ بر ۱۴ دست یافت و به جمع ۸ بازیکن برتر این رقابت‌ها صعود کرد.

عابدینی در این مرحله از رقابت‌ها مقابل «لوکا کوراتلی» از کشور میزبان قرار گرفت و با برتری ۱۵ بر ۱۰ برابر وی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد و مدال برنز خود را قطعی کرد.

پاکدامن، رهبری و باهر ارسباران دیگر نمایندگان ایران در این رقابت‌ها هستند که از میان آنها پاکدامن با کسب ۶ پیروزی متوالی در مرحله مقدماتی راهی جدول ۶۴ نفره شد.

رهبری بعد از کسب ۵ پیروزی و متحمل شدن یک شکست در مرحله مقدماتی، نماینده‌ای از ترکیه به نام اَنور را در جدول ۹۶ نفره شکست داد و به جمع ۶۴ نفر برتر پیوست.

این در حالی است که فرزاد باهر ارسباران از صعود به این جدول بازماند.

وی مرحله مقدماتی را با چهار پیروزی و دو شکست پشت سر گذاشت، سپس در جدول ۱۲۸ نفره حریفی از قزاقستان را برد اما در دیگر دیدار خود مقابل حریف فرانسوی شکست خورد و حذف شد.