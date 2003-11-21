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۳۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۰:۴۶

براي بازي روز يكشنبه با شموشك

پرسپوليس با هجده بازيكن به نوشهر مي رود

تيم فوتبال پرسپوليس با هجده بازيكن راهي نوشهر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" بر اساس تصميم مسئولان باشگاه پرسپوليس اين تيم ساعت 12 روز جمعه آخرين تمرين خود را در زمين چمن كارخانه ايران تايربرگزار خواهد كرد و پس از آن با اتوبوس راهي نوشهر خواهد شد تا خود را براي بازي روز يكشنبه مقابل شموشك آماده كند. قرار است بازيكنان اين تيم روز شنبه يك جلسه تمرين سبك را دراين شهر برگزار كنند.
بر اساس تصميم وينكو بگويچ در اين سفر هجده بازيكن پرسپوليس را همراهي خواهند كرد و شش بازيكن به نام هاي ابراهيم اسدي ، اميرحسين اصلانيان ، محمد محمدي ، پژمان جمشيدي ، عيسي ترائوره ومحمد برزگر پرسپوليس را همراهي نخواهند كرد.

کد مطلب 38970

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