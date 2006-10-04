فعاليت يك هزار پليس افتخاري در پايتخت

به گزارش خبرگزاري مهر ، سردار مرتضي طلايي امروز در جمع اعضاي هيات مديره ‌اتحاديه ‌هاي صنفي و مجامع امور صنفي ، توزيعي و توليدي تهران و شميرانات ، افزود: اصناف ، امين و مورد اعتماد مردم هستند و بايد از آنها در مبحث امنيت بيشتر استفاده شود.

به گفته وي ، درخصوص بخش محوري امنيت اجتماعي كه همه نسبت به آن احساس مسئوليت مي ‌كنيم و از دغدغه‌ هاي همه مردم است ، بايد به ‌بحث پليس افتخاري اصناف در كنار پليس محلات پرداخت.

طلايي اظهار داشت: اكنون حدود يك هزار نفر از دوستان ما با عنوان پليس افتخاري در تهران بزرگ فعال هستند.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ افزود: هفته نيروي انتظامي بهانه خوبي است تا ما در مجموعه خود و با حضور در محافل و مجامع ، اشكالات و معايب احتمالي را بررسي و هدف ‌گذاري كنيم.

طلايي ادامه داد: با بررسي 5 ساله فعاليت خود و همكارانم در تهران بزرگ ، احساس مي ‌كنم رفتار مردم با پليس تغيير كرده است ، به طوري كه مردم ، پليس را به عنوان خدمتگزار خود پذيرفته ‌اند.

وي گفت: معتقديم كه هنوز راه طولاني را براي رسيدن به وضع مطلوب در پيش داريم و در هدف ‌گذاري براي رسيدن به وضع مطلوب بايد به ياد داشته باشيم كه خدمت را حق مردم مي‌دانيم.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ افزود: در ساليان اخير توانستيم اعتماد و رضايت مردم را تا حدي قابل توجه جلب كنيم و اين جلب اعتمادها ، سرمايه ‌هاي پليس است.