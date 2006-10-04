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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۹

سردار طلايي خبر داد:

فعاليت يك هزار پليس افتخاري در پايتخت

فعاليت يك هزار پليس افتخاري در پايتخت

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از فعاليت حدود يك هزار نفر پليس افتخاري در پايتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سردار مرتضي طلايي امروز در جمع اعضاي هيات مديره ‌اتحاديه ‌هاي صنفي و مجامع امور صنفي ، توزيعي و توليدي تهران و شميرانات ، افزود: اصناف ، امين و مورد اعتماد مردم هستند و بايد از آنها در مبحث امنيت بيشتر استفاده شود.

به گفته وي ، درخصوص بخش محوري امنيت اجتماعي كه همه نسبت به آن احساس مسئوليت مي ‌كنيم و از دغدغه‌ هاي همه مردم است ، بايد به ‌بحث پليس افتخاري اصناف در كنار پليس محلات پرداخت.

طلايي اظهار داشت: اكنون حدود يك هزار نفر از دوستان ما با عنوان پليس افتخاري در تهران بزرگ فعال هستند.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ افزود: هفته نيروي انتظامي بهانه خوبي است تا ما در مجموعه خود و با حضور در محافل و مجامع ، اشكالات و معايب احتمالي را بررسي و هدف ‌گذاري كنيم.

طلايي ادامه داد: با بررسي 5 ساله فعاليت خود و همكارانم در تهران بزرگ ، احساس مي ‌كنم رفتار مردم با پليس تغيير كرده است ، به طوري كه مردم ، پليس را به عنوان خدمتگزار خود پذيرفته ‌اند.

وي گفت: معتقديم كه هنوز راه طولاني را براي رسيدن به وضع مطلوب در پيش داريم و در هدف ‌گذاري براي رسيدن به وضع مطلوب بايد به ياد داشته باشيم كه خدمت را حق مردم مي‌دانيم.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ افزود: در ساليان اخير توانستيم اعتماد و رضايت مردم را تا حدي قابل توجه جلب كنيم و اين جلب اعتمادها ، سرمايه ‌هاي پليس است.

کد مطلب 389700

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