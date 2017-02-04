رقیب پوتین در انتخابات ۲۰۱۸ به میدان می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر ژیرینوفسکی»، رهبر حزب «ال دی پی آر» روسیه و از منتقدین «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری فعلی این کشور، از تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ میلادی خبر داد.

وی در این خصوص به خبرنگاران گفت: پس از اعلام شورای فدراسیون (روسیه) برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس ۲۰۱۸، ما نیز شرکت خواهیم کرد و احتمالا من نامزد حزب «ال دی پی آر» خواهم بود.

گفته می شود این ششمین مرتبه است که «ژیرینوفسکی» به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه شرکت می کند و با این حساب وی رکورد دار شرکت در رقابت های انتخاباتی میان تمامی کشورهای اروپایی خواهد بود.

«ولادیمیر ژیرینوفسکی» امروز طی سی امین جلسه درون حزبی «ال دی پی آر»، به عنوان رهبر این حزب برگزیده شد.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه قرار است ماه مارس سال آینده میلادی برگزار شود. کمپین های تبلیغاتی این انتخابات نیز از دسامبر سال جاری میلادی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.