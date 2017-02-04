بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی بروجن تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از پرستاران با اشاره به اینکه بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی بروجن با تامین اعتبار تکمیل می شود، اظهار داشت: اعتبارات ملی بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی بروجن اختصاص یافته است و به زودی این بیمارستان تکمیل می شود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه بالای شغل پرستاری، عنوان کرد: پرستاری شغل ارزشمندی و جایگاهی بالا نزد خداوند دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پرستاران با خدمت به بیماران و تلاش برای کاهش رنج بیماران کاری ارزشمند انجام می دهند.

وی بیان کرد: طرح تحول سلامت دولت یکی از مهمترین طرح های دولت در افزایش رضایتمندی بیماران کشور بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان و کشور از دیگر اقدامات مهم دولت در بخش درمان به شمار می رود.