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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۱۱

رییس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان سنندج:

امام خمینی(ره) باپشتیبانی ملت نظام جمهوری اسلامی رابنیانگداری کرد

امام خمینی(ره) باپشتیبانی ملت نظام جمهوری اسلامی رابنیانگداری کرد

سنندج- رییس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان سنندج عنوان کرد:امام خمینی (ره) با پشتیبانی ملت ایران اندیشه‌های الهی و وحیانی را در نظام جمهوری اسلامی بنیان‌گذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا اقبال بهمنی عصر امروز شنبه در برنامه پویش ملی چله انقلاب که در کانون امام خمینی(ره) سنندج برگزارشد، ضمن تبریک ۳۸ سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: خداوند با آوردن رسولان و منجیان دین، آیین خود را در عالم هستی ترویج داده تا ظلم و ستم از بین رود اما به مرور زمان طاغوت‌ها سعی و تلاش را بر این داشتند که قدرت را در دست گیرند.

وی بیان کرد: امام خمینی (ره) توانست با پشتیبانی ملت ایران اندیشه‌های الهی و وحیانی را در نظام جمهوری اسلامی بنیان‌گذاری کند و تنها کشوری بوده که از زیر پرچم استکبار و ستم خارجی رهایی یافته است.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامی توانست جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و در همه زمینه‌ها رشد و ترقی یابد.

رییس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان سنندج بیان کرد: تا قبل از انقلاب اسلامی تمام صنعت ما وابسته بیگانگان و استکبار بود و دانشمندان ما در کارخانه‌های کشور تنها ناظر بودند.

ماموستا بهمنی اظهار داشت: جمهوریت و اسلامی بودن موجب شد که تمام مردم در امور سیاسی و اقتصادی فعالیت و شرکت داشته باشند و قانون قرآن و دین در کشور جاری و ساری باشد.

وی ادامه داد: از دلایل اقتدار جمهوری اسلامی ایران، مدیریت شایسته مقام معظم رهبری بوده و این موجب وحدت بین دولت و ملت شده است.

وی با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهارداشت: امیدواریم که تمامی مردم کشور همانند گذشته که در انتخابات شرکت فعال داشتند در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز شرکت فعال داشته باشند.

گفتنی است،این برنامه به همت شبکه جوانان رضوی و همکاری دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، اداره کل آموزش و پرورش، معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان و موسسه افق در سالن آمفی تئاتر کانون امام خمینی(ره) سنندج برگزار شد.

کد مطلب 3897022

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