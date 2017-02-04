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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۸

معاون سیاسی استانداری قزوین:

دستاوردهای انقلاب در روستاها ارزشمند است

دستاوردهای انقلاب در روستاها ارزشمند است

قزوین- معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: دستاوردهای انقلاب در همه مناطق بویژه روستاها و نقاط محروم قابل توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر شنبه در مراسم جشن انقلاب که در شهر آبگرم برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اظهارداشت: انقلاب اسلامی تاکنون خدمات بسیار ارزشمندی را به مردم ارایه کرده و توانسته با استقلال خود و تربیت جوانان اندیشمند در علوم مختلف روز، حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشد.

شاهرخی تصریح کرد: با همه موانع و تحریم ها، شاهد رشد مثبت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خارجی در استان و کشور هستیم که این روند نشان دهنده موفقیت دیپلماسی ایران بوده است.

وی ادامه داد: امروزه به برکت انقلاب اسلامی برنامه های خوبی برای پیشرفت و اعتلای کشور در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اجرا شده و در ۳۸ سال گذشته، اقدامات بسیار موثری برای خدمات رسانی به مردم صورت گرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت:تاکنون ۱۵ هزار شغل طبق آمار مستندایجاد شده و ۹۰۰ واحد صنعتی و تولیدی با هزار میلیارد تومان تسهیلات احیا و به چرخه تولید بازگشته اند.

وی بیان کرد:ظرفیتهای گردشگری خوبی درشهرستان آوج وجود داردکه امیدواریم باتلاش دستگاههای متولی و مشارکت بخش خصوصی، فعال سازی این ظرفیت ها و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در این شهرستان را شاهد باشیم.

شاهرخی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: بیش از صد هزار عضو شورای شهر در کشور وجود دارند و این ظرفیت بزرگی است که برای تحقق مشارکت مردم در آینده خود توسط نظام به وجود آمده است و باید از آن استفاده کنیم.

کد مطلب 3897023

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