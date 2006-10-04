صنعت آلومينيوم بايد به عنوان بستر عمده صادراتي در نظر گرفته شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دفتر مطالعات اين مركز در پاسخ به درخواست سيد محمود ابطحي عضوكميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي اين گزارش را تهيه كرده است.

اين مركز ضمن مروري بر چالش هاي فرآوري صنايع فولاد وآلومينيوم وسهم عوامل موثر در قيمت تمام شده آن ها پيشنهاد كرد كه درچارچوب وسيع‌تر و در قالب كلان اقتصادي حتما بخش عمده اي گاز به جاي صادرات ارزان و پذيرش شرايط تحميلي مشتريان و ضررهاي احتمالي براي تامين انرژي مورد نياز توليد آلومينيوم منظور و صنعت آلومينيوم در طرح جامع انرژي به عنوان بستر عمده صادراتي لحاظ شود.

مركز پژوش‌ها توضيح داد: صادرات گاز در قالب آلومينيوم داراي فوايد بسياري است كه از جمله آنها مي توان ايجاد ارزش افزوده فراوان، تنوع در صادرات و ارز آوري بيشتر، افزايش رقابت پذيري و نفوذ پذيري صنايع داخلي در بازارهاي جهاني، كاهش مشكلات فروش وانتقلال گاز، كاهش هزينه هاي بازاريابي به دليل وجود مشتريان فراوان و تقاضاي زياد جهاني و جذب در صنايع پايين دستي و ايجاد اشتغال را نام برد و بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه توليد آلومينيوم ابزاري براي تبديل انرژي هاي اوليه به فلزات گرانبها براي ارز آوري و ايجاد اشتغال در كشور مي باشد.

مركز پژوهش‌ها در پايان بررسي خود تصريح كرد كه بر اساس محاسبات انجام شده در شرايط مطلوب با دريافت گاز به قيمت معادل يك سنت - در حالي كه قيمت گاز مصرفي به وسيله وزارت نيرو براي B.O.T كمتر از نيم سنت است - قيمت تمام شده آلومينيوم دركشور به ازاي هر تن توليد تقريبا 1000 دلار خواهد بود كه در مقايسه با قيمت جهاني00 12-1300 دلار به ازاي هر تن، بسيار مناسب و قابل رقابت مي باشد و اين امر در مقايسه با صادرات انرژي خام مانند گاز، علاوه بر ايجاد ارزش افزون فراوان و ارز آوري براي كشور، باعث اشتغال‌زايي نيز خواهد شد.