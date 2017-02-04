محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به برگزاری جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان در سخنانی اظهار داشت: امروز جلسه بسیار خوبی با حضور استاندار لرستان، معاونین وزارت خانه های ذی ربط برای پیگیر ی مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه در آن سفر رئیس جمهور ۶۲۸ میلیارد تومان برای ۷۹ پروژه به مردم لرستان وعده کرده بودند گفت: بر اساس گزارش های ارائه شده در جلسه ۹۳ درصد اعتبارات مربوط سفر رئیس جمهور به لرستان پرداخت شده بوده.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه بعضی از پروژه ها به دلیل افزایش حجم کار و تغییر در برنامه اجرایی کار نیازمند اعتبارات بیشتری بودند عنوان کرد: از جمله این پروژه ها مربوط به بحث احیای بلوط لرستان بود چرا که حدود ۲۲ هزار هکتار از مجموعه کشت بلوط استان که شامل ۴۶ درصد از کل درختان بلوط منطقه زاگرس بوده دچار مشکلاتی شده است.

شریعتمداری با بیان اینکه احیای جنگل های بلوط لرستان مورد تاکید رئیس جمهور بوده است عنوان کرد: در بحث اعتبارات احیای جنگلهای بلوط لرستان کسری وجود داشت که قرار شد این کسری تامین شود.

وی با بیان اینکه همچنین برای پوشش دو هزار واحد از انهار موجود در استان که بخشی از اعتبارات آن تامین شده بود و بخشی نیز به دلیل محدودیت اعتبار روند اجرای این پروژه را طولانی کرده بود گفت: در این راستا قرار شد که منابع لازم برای این امر نیز پیش بینی شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در این سفر از چند پروژه استان بازدید به عمل آمد گفت: بعضی از پروژه های آماده در استان افتتاح شد و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده در جلسه پیگیری قبل از سفرها برخی از پروژه مانند چهارخطه کردن راهها که از نیازمندی های اساسی استان است به پیش برود.