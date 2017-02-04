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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۰۱

معاون اقتصادی استانداری قزوین:

۸۳ طرح اقتصادی در استان قزوین به بهره برداری می رسد

۸۳ طرح اقتصادی در استان قزوین به بهره برداری می رسد

قزوین- معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: در دهه مبارک فجر امسال، ۸۳ طرح اقتصادی در بخش های مختلف با اعتباری بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی استانداری قزوین منوچهر حبیبی به مناسبت دهه مبارک فجر گفت: با افتتاح طرح های اقتصادی در استان یک هزار شغل ایجاد می شود.

وی افزود: این طرح ها در حوزه کشاورزی، صنعت، آب و منابع طبیعی است و با بهره برداری از آنها ضمن ایجاد رونق در تولید و اقتصاد، منجر به اشتغالزایی شده است.

معاون اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به اینکه وظیفه اصلی مسئولان خدمت صادقانه به مردم است گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید فرصت ها را غنیمت بشمارند و با خدمت صادقانه برای جلب رضایت مردم تلاش کنند.

حبیبی با اشاره به خدمات دولت یازدهم بیان کرد: خدمات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید باید بصورت شفاف برای مردم بازگو شود تا همه در جریان کارهای انجام شده قرار گیرند.

وی از فرمانداران و بخشداران خواست برای آگاهی مردم خدمات دولت را اطلاع رسانی کنند تااعتماد عمومی جلب شود.

کد مطلب 3897037

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