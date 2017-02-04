۸۳ طرح اقتصادی در استان قزوین به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی استانداری قزوین منوچهر حبیبی به مناسبت دهه مبارک فجر گفت: با افتتاح طرح های اقتصادی در استان یک هزار شغل ایجاد می شود.

وی افزود: این طرح ها در حوزه کشاورزی، صنعت، آب و منابع طبیعی است و با بهره برداری از آنها ضمن ایجاد رونق در تولید و اقتصاد، منجر به اشتغالزایی شده است.

معاون اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به اینکه وظیفه اصلی مسئولان خدمت صادقانه به مردم است گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید فرصت ها را غنیمت بشمارند و با خدمت صادقانه برای جلب رضایت مردم تلاش کنند.

حبیبی با اشاره به خدمات دولت یازدهم بیان کرد: خدمات و دستاوردهای دولت تدبیر و امید باید بصورت شفاف برای مردم بازگو شود تا همه در جریان کارهای انجام شده قرار گیرند.

وی از فرمانداران و بخشداران خواست برای آگاهی مردم خدمات دولت را اطلاع رسانی کنند تااعتماد عمومی جلب شود.