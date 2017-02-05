«اعراب میانه رو»؛ ابزار ترامپ برای جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالباری عطوان» سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم در گزارشی به بررسی سیاست «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در قبال کشورهای عربی و ایران پرداخته است.

عطوان در این باره می نویسد: در صورت بررسی ارتباطات و تماس های ترامپ با رهبران خاورمیانه و جهان طی روزهای اخیر متوجه می شویم که وی ایران و چین را در رأس دشمنان خود قرار خواهد داد و ائتلاف کشورهای عربی میانه رو را که در دوران ریاست جمهوری «جرج بوش» پسر، آمریکا را وارد جنگ های عراق و افغانستان کرد، مجددا احیاء می کند. ۷ کشوری که اتباع آنها از ورود به آمریکا منع شده اند، در اردوگاه مخالفان سیاست های واشنگتن در حمایت از اسرائیل قرار دارند و به مقاومت فلسطین و لبنان برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل کمک می کنند.

ترامپ در ابتدا با سران سه کشور میانه رو عربی یعنی «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر و شیخ «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی امارات به صورت تلفنی گفتگو کرد و بعد از آن نیز «عبدالله دوم» پادشاه اردن به واشنگتن رفت و با ترامپ دیدار کرد. پس از این تماس ها و ارتباطات بود که از یک سو لهجه و لحن ترامپ در برابر این کشورها تغییر کرد و از سوی دیگر با لحن تُندتری علیه ایران موضع گیری کرد. همچنین ۴ بالگرد آمریکایی نیز پایگاه گروه القاعده را در حومه شهر البیضاء یمن هدف قرار دادند که منجر به شهادت ۴۰ نفر شد و اکثر آنها زن و کودک بودند. آمریکا این اقدام را به عنوان یک پیام دوستانه برای ائتلاف سعودی ها انجام داد که از حمایت ریاض از سوی واشنگتن حکایت دارد.

در مکالمه تلفنی ملک سلمان با دونالد ترامپ، اصول توافقات سیاسی جدید میان طرفین برای دشمنی با ایران و متحدانش در سوریه، یمن و عراق تعیین شد. تنش زایی علیه ایران توسط ترامپ بدین معنا است که کشورهای حوزه خلیج فارس و سعودی ها سلاح های جدید (آمریکا) را به بهانه افزایش توان نظامی خود برای مقابله با ایران به ارزش میلیاردها دلار بخرند. در رابطه با پاسخ سریع سعودی ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس به خواسته های سیاسی و اقتصادی ترامپ دو نکته حائز اهمیت است:

اول: سعودی ها و امارات از تصمیم دولت ترامپ برای جلوگیری از ورود اتباع ۷ کشور مذکور به آمریکا حمایت کرده اند و آن را اقدامی حاکمیتی برای آمریکا خوانده اند. همچنین شیوخ و افراد دینی در عربستان نیز در برابر این موضوع واکنشی نشان نداده اند.

دوم: «خالد الفالح» وزیر انرژی سعودی ها نیز در روزهای گذشته عنوان کرد که عربستان سرمایه گذاری خود را در بخش نفت و گاز آمریکا افزایش می دهد که این اقدام نشانگر تائید سیاست دولت ترامپ در بخش انرژی توسط سعودی ها است. این در حالی است که سعودی ها در عربستان با بحران مالی مواجه هستند و سیاست های ریاضتی را در پیش گرفته اند. بنابراین این اقدام بیانگر دادن رشوه به آمریکا توسط سعودی ها و یا دیکته شدن این اقدام به سعودی ها است. زیرا سرمایه گذاری در بخش انرژی آمریکا به نفع عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نخواهد بود و علت آن هم کاهش میزان نیازمندی آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکای لاتین مانند مکزیک و ونزوئلا است. ونزوئلا هم عضو سازمان اوپک است و این اقدام منجر به اختلال بازارها با مقدار مازاد و کاهش بهای نفت می شود.

ائتلاف عربی ترامپ، شامل کشورهای حاشیه خلیج فارس به همراه مراکش و اردن و مصر خواهد بود که محور کشورهای میانه رو است؛ شهروندان هیچ یک از این کشورها علیرغم فعالیت های تروریستی برخی از آنها، از سفر به آمریکا منع نشده اند؛ نشانه این ادعا نیز سخنان اخیر ملک سلمان بود که تاکید کرد «مصر مجددا ایستاده و از نو بازگشته است» در همین راستا نباید قول ترامپ به السیسی مبنی بر حمایت نظامی آمریکا از مصر را فراموش کنیم. ترامپ با ایران و تروریسم همزمان خواهد جنگید اما غالبا با پول و نیروهای عربی؛ به ویژه کشورهایی که استعداد بیشتری برای تنش زایی و یا جنگ های سرد و گرم دارند. محور کشورهای عربی میانه رو مجددا بازگشته است و هدف آنها ایران و متحدانش هستند. سیاست خطرناک آمریکا، مداخله نظامی مجدد و تنش های بیشتر و تشدید تروریسم است و در چنین شرایطی معمولا مردم و ملت های منطقه و ثروت آنها قربانی است.