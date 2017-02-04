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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۰۸

با صدور پیامی؛

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان بیگی را تسلیت گفت

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان بیگی را تسلیت گفت

رئیس جمهور با صدور پیامی، درگذشت مادر گرامی شهیدان صدرالله، محمد و ابراهیم بیگی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهور در پیامی درگذشت حاجیه خانم «اصلی اعمی اینانلو» مادر بزرگوار سه شهید دوران دفاع مقدس صدرالله، محمد و ابراهیم بیگی، را به مردم استان البرز و خانواده این مادر صبور و فداکار تسلیت گفت و از درگاه ایزد منّان برای ایشان رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدشان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.

متن پیام حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به شرح زیر است:

« بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم «اصلی اعمی اینانلو» مادر بزرگوار دلاورمردان دوران دفاع مقدس شهیدان صدرالله، محمد و ابراهیم بیگی، موجب تالم و تاثر شد.

این مادر صبور و فداکار که در پرتو ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، وجود خود را وقف پرورش فرزندانی شجاع و دلبسته به آرمان های بلند عاشورایی کرد، به یقین اجری بزرگ نزد حضرت حق خواهد داشت.

این جانب مصیبت وارده را به مردم شهیدپرور استان البرز و به ویژه خانواده محترم آن مرحومه تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منّان برای ایشان رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدشان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»

کد مطلب 3897044

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