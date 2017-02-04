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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۳

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری:

آسفالت معابر روستایی درچهارمحال وبختیاری مورد توجه قرار گرفته است

آسفالت معابر روستایی درچهارمحال وبختیاری مورد توجه قرار گرفته است

شهرکرد- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: آسفالت معابر روستایی درچهارمحال وبختیاری مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب رئیسی بعداز ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه های جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه آسفالت معابر روستایی درچهارمحال وبختیاری مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: در سالجاری آسفالت ۴۰ روستا با میزان شش هزار تن قیر با حجم ۳۶۲ هزار و ۳۲۵ پیش بینی شده که تاکنون در ۲۰ روستا با دو هزار و ۶۰۰ تن قیر حجم، ۱۸۵ هزار مترمربع آسفالت انجام شده است.

وی عنوان کرد: معابر ۳۶ روستا در این استان آسفالت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه روستاهای استان از اهداف اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 3897045

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