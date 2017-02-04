محمد شریعتمداری در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به ساماندهی ۱۰ کیلومتر از رودخانه خرم آباد اظهار داشت: در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان از همکاران خود در وزارت راه و شهرسازی که مسئولت اجرای این پروژه را به عهده گرفته بودند سوال کردیم و گزارشی در جلسه ارائه داده شد که مطالعات اولیه برای گرفتن رویکرد مناسب برای ساماندهی رودخانه قدیمی و معروف خرم آباد صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مناقصه این پروژه برگزار شده است گفت: همچنین مشاور اجرای پروژه ساماندهی رودخانه خرم آباد نیز انتخاب شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیشنهادات اولیه از سوی مشاور اجرای این پروژه نیز داده شده است گفت: نقشه های ۳.۵ کیلومتر از مجموع ۱۰ کیلومتر رودخانه خرم آباد آماده شده که امیدورایم با تخصیص منابع از سوی وزارت راه و شهرسازی عملیات این پروژه که قبلا از محل منابع استانی آغاز شده بود اجرایی شود و پروژه با سرعت بیشتری انجام شود تا مردم خرم آباد از ساحل زیبای این رودخانه بهره مند شوند.