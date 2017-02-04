ادامه تظاهرات هزاران نفر از مردم رومانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، هزاران نفر از مردم رومانی که در اعتراض به طرح پیشنهادی وزیر دادگستری این کشور در خصوص تغییر قوانین جزایی رومانی، شنبه شب نیز به خیابان ها آمده بودند و پس از گذشت پنج شبانه روز از آغاز اعتراضات خود هنوز در خیابان ها به سر می برند.

گفته می شود این اعتراضات در واکنش به طرح جدید ارائه شده از سوی «فلورین لورداچ» وزیر دادگستری این کشور شکل گرفته که بر اساس آن، کلیه مقام های سیاسی این کشور که از سوی دادگاه به عنوان مجرم شناخته شده اند از مصونیت سیاسی برخوردار شده و از رفتن به زندان معاف گردند.

همچنین خبرها حاکی از شکل گیری سه تجمع اعتراضی جداگانه دیگر علیه دادگاه قانون اساسی در این کشور هستند.

به گفته حاضران در محل، این تظاهرات بزرگترین موج اعتراضات در رومانی از زمان استقلال این کشور از شوروی در سال ۱۹۸۹ به حساب می آید.