به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین دیدار هفته سوم مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه‌های کشور امروز میان دو تیم شهدای آتش‌نشان و ذوب‌آهن اصفهان برگزار شد که طی آن شهدای آتش‌نشان در مصاف با حریف اصفهانی به برتری چهار بر دو دست یافت.

در جریان این دیدار که با سرداوری داریوش ضرغامپور برگزار شد، در بخش دو نفره ترکیب ژانگ و حنطه در مصاف با ترکیب حیدری و غفرانی صاحب برتری سه بر دو برای تیم شهدای آتش‌نشان شد، اما ترکیب رحمت‌پناه و عبادی‌پور این تیم مقابل ترکیب پوده و طائبی‌پور سه بر یک شکست خورد.

در بخش دیدارهای انفرادی نیز ژانگ و رحمت‌پناه از تیم شهدای آتش‌نشان به ترتیب مقابل طائبی‌پور و غفرانی سه بر صفر به پیروز شدند.

احمدرضا عبادی‌پور نیز یک پیروزی سه بر یک برای شهدای آتش‌نشان در مصاف با متین حیدری به دست آورد.

در این بخش محمدامین حنطه از تیم شهدای آتش‌نشان دیدار برابر پوده را سه بر یک واگذار کرد.

در چارچوب این هفته از مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه‌های کشور، روز گذشته پتروشیمی بندر امام (ره) ۶ بر صفر رعد پدافند هوایی را شکست داد و دانشگاه آزاد ۴ بر ۲ مقابل تایدوایتر شکست خورد.

بدین‌ترتیب در پایان هفته سوم مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه‌های کشور، پتروشیمی با ۸ امتیاز در صدر جدول باقی ماند و دانشگاه آزاد هم با وجود واگذاری نتیجه، با ۶ امتیاز جایگاه خود را در رده دوم حفظ کرد.

رعد پدافند هوایی، تایدواتر بندرعباس، شهدای آتش‌نشان و ذوب‌آهن اصفهان نیز تیم‌های سوم تا ششم جدول رده‌بندی هستند.