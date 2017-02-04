به گزارش خبرنگار مهر، سعید رازانی عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت که با حضور مشاور و مدیر کل دفتر معاون اجرایی رییس جمهور و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: فروش مشکل اصلی بیشتر واحدهای تولیدی استان است.

وی افزود: تلاش ما در دستگاه قضا برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بیش از حل و فصل پرونده های قضایی است.

دادستان خرم آباد ادامه داد: واقعیت این است که ما باید فکری به حال انبارهای محصولات واحدهای تولیدی کنیم چرا که در انبارهای بسیاری از واحدهای تولیدی استان اجناس بسیار زیادی دپو شده است و به فروش نمی رسد.

رازانی گفت: متاسفانه پرداخت وام و تسهیلات به برخی واحدها، مشکلات بعدی از جمله استهمال، تقسیط و ... برای آنها ایجاد می کند تا جایی که ۱۳۰ میلیارد بدهی واحدی مانند پارسیلون از این طریق ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: برخی از این وام ها خودشان باعث گرفتاری تولید کننده می شوند چرا که موضوع سیاست های بانکی و نرخ سودهای متفاوت از ۱۸ تا ۲۰ و ۲۵ درصد نوعی گرفتاری برای تولید کننده ایجاد می کند.

دادستان خرم آباد ادامه داد: هرچند تسهیلات از محل سپرده ها جمع آوری می شود ولی این نرخ تسهیلات بانکی نیز موجب بروز مشکلاتی برای واحدها می شود.

رازانی همچنین بر ضرورت تثبیت نرخ ارز تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی واحدها حتی ارز ۱۲۰۰ تومانی دریافت کردند و مجبور شدند با نرخ ۳۵۰۰ تومان پس بدهند که این خود هم عامل بروز مشکل و رکود تولید می شود.

وی اضافه کرد: ما حتی در بخش کشاورزی باید به فکر کشت محصولاتی باشیم که کمتر آب مصرف کنند چرا که در وضعیت بحران آب هستیم.

دادستان خرم آباد ادامه داد: توجه به این مسایل برای رونق تولید و توسعه بسیار ضروری است.