شاخص های امید به زندگی در استان قزوین ۲۱ سال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اسکویی روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: مردم باید بدانند در چند سال آینده ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و عرقی، دیابت، سرطان درآنها چقدر است و با راهکارهای مقابله با آن آشنا شوند.

وی افزود: در طرح جدیدی که برای کاهش بیمارها در استان عملیاتی خواهد شد ضمن بررسی ریسک های ابتلا به انواع بیماری ها ضمن تست سلامت افراد وضعیت ابتلا به بیماری هم مشخص شود.

اسکویی تصریح کرد: اگر احتمال ابتلا به بیماری در افرادی ۱۰ درصد باشد کارت سبز، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کارت زرد، ۲۰ تا ۳۰ درصد کارت نارنجی و اگر ریسک و احتمال ابتلا به بیماری ها بالای ۳۰ درصد باشد کارت قرمز دریافت خواهند کرد و بر همین اساس تحت پوشش خدمات مشاوره پزشکی و دستورات تغذیه ای قرار می گیرند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهارداشت: مهمترین هدف در اجرای این طرح کاهش مرگ و میرهای قابل پیشگیری است و در کنار آن جلوگیری از معلولیت و افزایش کیفیت زندگی در اولویت است.

وی اضافه کرد: شاخص های امید به زندگی در کشور و استان در دوران پس از انقلاب بهتر شده و در استان از ۵۷ سال به ۷۸.۶ سال برای زنان و ۷۶.۱ سال برای مردان رسیده است.

اسکویی تصریح کرد: باید برنامه ریزی کنیم تا از بیماری های قلبی و عروقی، سرطان، سوانح، دیابت و سایر موارد جلوگیری شود.

وی یادآورشد: همه افراد بالای ۳۰ سال تحت پوشش این طرح قرار می گیرند و از سال آینده این خدمات به صورت رایگان به افراد ارائه خواهد شد.

افزایش ۲۴ هزارمترمربع فضای بهداشتی جدید در استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: با آزمایش فشار خون، دیابت، چربی خون به صورت رایگان از افراد بالای ۳۰ سال گامی ارزشمند برای تضمین سلامت مردم برداشته خواهد شد.

اسکویی گفت: ۳۰ درصد بیماری سرطان با تغذیه و ۷۰ درصد با شیوه های درست زندگی قابل پیشگیری است و اگر به مردم یاد دهیم چگونه زندگی کرده و چه روشهای تغذیه ای را انتخاب کنند از ابتلا به بیمارهای زیادی جلوگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: ۲۴ هزار مترمربع فضای جدید بهداشتی به فضای موجود اضافه خواهد شد و با ساخت ۲۴ مرکز و خرید ۷ مرکز جدید با اعتباری بالغ بر ۳۷ میلیارد تومان برای تامین سلامت مردم اقدام خواهد شد.

اسکویی اظهارداشت: در حال حاضر با فعالیت ۹۰ مرکز جامع سلامت، ۹۲ پایگاه بهداشتی، ۲۷۷ خانه بهداشت و ۴۵۹ واحد بهداشتی در استان خدمات درمانی و بهداشتی لازم به شهروندان داده می شود.