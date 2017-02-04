اجرای طرح هادی در اردبیل با کمبود مالی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی شامگاه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که مطالعه طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اتمام برسد.

وی افزود: هر چند بنیاد مسکن این طرح را با موفقیت انجام داده و طرح هادی هزار و ۲۹ روستای بالای ۲۰ خانوار استان به اتمام رسیده اما در اجرا عملاً با کمبود مالی مواجه هستیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مبالغ فعلی در نظر گرفته شده برای طرح هادی را ناکافی دانست و ابراز امیدواری کرد با افزایش اعتبارات دهیاری‌ها از محل ارزش‌افزوده بتوان روند اجرای طرح هادی را تسریع داد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح هادی نزدیک به ۶۰۰ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی در معابر روستایی شده و این طرح تداوم دارد.

به گفته سبحانی علاوه بر طرح هادی در حال حاضر برنامه بنیاد مسکن استان مدیریت ساخت‌وسازها در قشلاق‌ها است که در برخی مواقع روستاییان به دلیل ساخت‌وساز با منابع طبیعی دچار مشکل می‌شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان به صدور سند در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اشاره و تأکید کرد: تاکنون ۹۸ هزار جلد سند صادر شده است.

وی با تأکید به اینکه در چند سال اخیر بیش از سهمیه بنیاد مسکن سند صادر شده است، اضافه کرد: در سال‌های اخیر در صدور سند همواره حائز رتبه‌های اول تا سوم بودیم.

سبحانی در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز افزود: سهمیه بنیاد مسکن پنج هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی بود که تاکنون پنج هزار مورد محقق شده است.

وی به مقاوم‌سازی ۵۰ هزار واحد روستایی نیز اشاره و تأکید کرد: در وضعیت فعلی نیمی از مساکن روستایی مقاوم‌سازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان در خصوص اقدامات حساب ۱۰۰ خیرین مسکن‌ساز افزود: در حال حاضر احداث مجتمع مسکونی ۲۴ واحدی در دستور کار است.