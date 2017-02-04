افتتاح و کلنگ زنی ۴۸طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان دنا

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی این پروژه ها با حضور مسئولین استانی افتتاح و کلنگ زنی شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح این پروژه ها در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه ها با اعتبار ۴۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شدند.

سید موسی خادمی تصریح کرد: این طرحها و پروژه ها در بخشهای مختلف گاز رسانی فرهنگی، ورزشی، مسکن، کشاورزی و برق رسانی افتتاح و کلنگ زنی شد.

وی اظهار داشت: ۱۵ طرح و پروژه به نیابت از دیگر طرحها و پروژه ها در این شهرستان به بهره برداری رسیده و یا کلنگ زنی شد.

خادمی افزود: کانال آبرسانی و آبیاری قطره ای باغات قلعه مرکزی سی سخت نیز به مناسبت دهه فجر در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار کلنگ زنی شد.

وی اعتبار مورد نیاز این پروژه را هشت میلیارد ریال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شش طرح کشاورزی در این شهرستان کلنگ زنی می شود، گفت: عملیات اجرایی این طرحها با اعتبار ۶۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در بخش کشاوری آغاز می شود.