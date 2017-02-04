آتش سوزیِ یک مرکز تجاری در کره جنوبی تا کنون ۴ کشته درپی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ)، مسئولین آتش نشانی سئول اعلام کردند که در جریان آتش سوزی گسترده در یک مرکز تجاری واقع در منطقه «دونگتان» (Dongtan) تا کنون ۴ نفر جان خود را از دست داه اند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، مرکز تجاری مذکور در کنار دو بُرج مسکونی در منطقه «دونگتان» واقع در شهر «هواسئونگ» (Hwaseong) در استان «جیانگی» (Gyeonggi) به وقوع پیوسته است.

گزارش های آتش نشانان حاکی است، حادثه مذکور از محل بازی کودکان واقع در طبقه سوم این ساختمان ۴ طبقه آغاز شده است.

به دنبال آتش گرفتن مواد اشتعال زا در محل بازی کودکان، گاز مسموم کننده تولید شده که بر اثر انتشار آن، شمار زیادی از حاضران در این مرکز خرید و منازل مسکونی مجاور آن به دلیل استنشاق این گاز به بیمارستان منتقل شده اند.

تا کنون اجساد ۳ مرد و یک زن پیدا شده است.