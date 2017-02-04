ضرورت تقویت و تربیت منابع انسانی در راستای رشد و توسعه کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، پروین اشراقی عصر شنبه در همایش انقلاب اسلامی منزلت زنان با اشاره به جایگاه زنان در طول تاریخ انقلاب اظهار کرد: زنان در کنار مردان و مبارزان در تمام مراحل شکل گیری انقلاب نقش بسزایی داشتند که در راهپیمایی طی روز های انقلاب در صف مقدم، و در طول جنگ درپشت جبهه هوادار و پشتیبان رزمندگان نقش آفرین بودند.

وی به حضور زنان در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: زنان از نظر شاخص های توسعه در زمینه های اجتماعی، ادبی، بهداشتی، فرهنگی و پژوهشی و کسب رتبه های برتردر مسابقات بین المللی ورزشی، علمی وپژوهشی و فناوری در جایگاه بالاتری قرار گرفته اند که جهت تحقق نقطه مطلوب باید عزم جدی داشته باشیم.

وی به نقش زنان در اقتصاد مقاومتی اشاره و خانواده را در جامعه به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در تربیت و پرورش منابع انسانی عنوان کرد و گفت: اقتصادمقاومتی به دنبال کاهش وابستگی، تاکید بر مزیت های تولیدات داخلی و تلاش برای خودکفایی درزمینه توسعه و پیشرفت در جامعه است که خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی باید تقویت در راستای تربیت منابع انسانی تلاش کرده تا زمینه توسعه اقتصادی در کشور فراهم شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: زنان می توانند شرایطی را فراهم کنند تا کمترین هزینه و بالاترین مطلوبیت نیاز های جامعه و افراد خانواده تامین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی گفت:دستاورد های طی ۳۸ سال را مدیون توانمندی های زنان هستیم.

علی نواداد سپس اظهار کرد: زنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده ای اشته اند چراکه بدون حضور این قشر این پیروزی به دست نمی رسید.

وی گفت: زنان در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف علمی، سازندگی و مدیریتی جایگاه مناسبی را داشته اند که دولت تدبیر و امید باید عزم جدی برای میدان دادن به زنان در حوزه های مدیریتی و سازندگی داشته تا بتوانیم از این قشر در جایگا های مختلف بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه جایگاه اجتماعی زنان باید تداوم یافته و تقویت شود، ادامه داد: طی ۳۸ سال گذشته ایران اسلامی به توانمندی های بسیاری دست یافته که این دستاورد ها و نهضتی را که خودمان ساختیم را مدیون زنان هستیم.

نواداد به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: بنابه فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری موثر ترین کار بانوان تربیت فرزندان خود است تا به اسلام فرزندانی شایسته تحویل دهند.