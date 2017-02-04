رونق و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به نفع مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفدری زاده رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی عصر شنبه در مراسم بهره برداری از هفت طرح اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی استان اظهار داشت: این منطقه یکی از مهمترین مناطق اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه ایجاد این منطقه یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی بوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، بیان کرد: از ۱۶ منطقه‌ای که همزمان با این منطقه به تصویب رسیده‌اند تاکنون شش مورد به مرحله اجرایی رسیده و تنها دو مورد عملیاتی شده است.

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با بیان اینکه این منطقه جزء معدود مناطقی است که توسط بخش خصوصی راه اندازی و مدیریت می‌شود، بیان داشت: همچنین این منطقه جزء معدود مناطقی بوده که دارای قطعه منفصله در نقطه صفر مرزی است.

صفدری زاده، قرار گرفتن خراسان جنوبی در نقطه ثقل محور شمال- جنوب، هم مرز بودن استان با کشور افغانستان، خارج بودن مناطق ویژه از قلمرو گمرکی را از جمله مزیت‌های دیگر این منطقه عنوان کرد و گفت: سعی کرده‌ایم برای حذف بروکراس های اداری تمامی اقدامات سرمایه گذاری را در منطقه انجام دهیم.

انعقاد تفاهم نامه خواهرخواندگی با چابهار

وی با اشاره به افتتاح رسمی منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی توسط رئیس جمهور در خرداد ۹۴، افزود: تاکنون بالغ بر ۲۳ پروژه سرمایه گذاری در این منطقه افتتاح یا با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد در حال اجرا است.

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ادامه داد: این منطقه دارای کاربری عام اعم از تجاری، صنعتی و خدماتی بوده که زون بندی های مختلف در تمامی گرایش های شیمیایی، سلولوزی، نساجی و خودرو سازی و ... را دارد.

صفدری زاده حضور در نمایشگاه‌های کیش، کابل و خراسان رضوی را نقطه قوت این منطقه دانست و تاکید کرد: ما پرچم خراسان جنوبی را در روابط تجاری در نمایشگاه کابل افغانستان بالا بردیم به نوعی که الگویی برای مرز دو قارون و چابهار شده است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با توسعه شرق کشور گفت: در این راستا تلاش شده تا با انعقاد تفاهم نامه (خواهر خواندگی) به عنوان پس کرانه چابهار تعاملات خوبی بین بیرجند و بندر چابهار برقرار کنیم.

ایجاد زیرساخت‌های منطقه نیازمند نگاه ویژ مسئولان

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از استاندار تأمین زیرساخت‌های اولیه این منطقه را خواستار شد و گفت: طبق قانون دولت باید تا درب ورودی این منطقه خدماتی اعم از گاز، برق، آب، مخابرات را تأمین کند اما به دلیل برخی کم کاری‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی خود منطقه ویزه اقتصادی استان بخشی از زیرساخت‌ها را تأمین کرده‌ و همچنان نیازمند توجه ویژه دولت در این زمینه هستیم.

صفدری زاده ادامه داد: همچنین علی رغم اینکه هیچ یک از بانک‌های استان حاضر به تأسیس شعبه در منطقه ویژه نشدند اما آرین بانک افغانستان برای تأسیس بانک و صرافی در منطقه اعلام آمادگی کرده است.

وی از واگذاری اسناد واحدهای تولیدی به سرمایه گذاران در این منطقه خبر داد و گفت: هدف ما فقط توسعه اقتصادی استان است نه سود آوری زود هنگام.

توسعه استان وابسته به رونق منطقه ویژه اقتصادی است

استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه سرمایه گذاری در ایران بسیار ریسک پذیر است و از بخش خصوصی که این ریسک را قبول می‌کند باید حمایت کنیم، اظهار کرد: باید مدیران دولتی هم از بخش خصوصی الهام گرفته و در رفع موانع اجرایی کارها و اقدامات بیشتری انجام دهند.

سید علی اکبر پرویزی تأمین زیر ساخت‌ها برای ورود سرمایه گذاران را اولویت استان دانست و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی کاری جزء پیگیری دستورات دولت و رفع موانع اجرایی برای سرمایه گذاران ندارند.

وی با بیان اینکه توسعه استان وابسته به رونق منطقه ویژه اقتصادی و مناطقی از این قبیل است، عنوان داشت: هر چه قدر که مرز ماهیرود و منطقه ویژه اقتصادی توسعه پیدا کند به نفع مردم استان است.

اختصاص ردیف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای استان

استاندار خراسان جنوبی برای حل مشکل آب، گاز، برق، محیط زیست منطقه ویژه اقتصادی دستور ویژه صادر کرد و گفت: برای حل مشکلات زیرساختی در استان پیگیری‌های ویژه‌ای در بخش آب، راه و راهن انجام شده و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم در حوزه اشتغال و اقتصاد کار اساسی انجام دهیم.

پرویزی با اشاره به اختصاص ردیف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای استان مازداد بر اعتبارات استان، بیان کرد: قانع کردن مسئولان کشوری و حساس کردنشان نسبت به محرومیت استان به سهم خود کم سابقه است.

وی اضافه کرد: همچنین با پیگیری‌های انجام شده در حوزه راه‌ها نیز مازاد بر اعتبارات استانی ۶۰ میلیارد تومان دیگر به استان تخصیص یافته است.