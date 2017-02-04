به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری شامگاه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: سهمیه استان اردبیل از مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت شامل ۴۱ هزار و ۳۰۰ واحد بود.

وی افزود: از این میزان ۳۹ هزار و ۳۰۰ واحد به اتمام رسیده و تاکنون هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دولت از بابت تکمیل مسکن مهر اردبیل هزینه کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اضافه کرد: از دو هزار و ۱۰۰ واحد باقی‌مانده هزار و ۱۰۰ واحد مشکل معارض نداشته و تا سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

حیدری افزود: مابقی واحدها نیز معارض داشته و پیش‌بینی می‌شود با رفع مشکلات برخی از واحدها که در روند قضایی رسیدگی به اختلافات آن طی می‌شود، تا سال آینده بتوان پرونده مسکن مهر اردبیل را به پایان رساند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص طرح‌های شاخص عمرانی این اداره کل اضافه کرد: از جمله مهم‌ترین مطالبات تکمیل دو بیمارستان پارس‌آباد و کوثر بود که بیمارستان پارس‌آباد با ۹۰ درصد پیشرفت سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به تکمیل و تحویل بیمارستان کوثر اضافه کرد: علاوه بر این ۴۹ پروژه شامل مراکز نگهداری معلولان ذهنی، کتابخانه‌های عمومی و مصلا در شهرستان‌ها آغاز شده و از این تعداد تاکنون ۱۷ مورد به اتمام رسیده است.

به گفته حیدری در حوزه راه‌سازی اقدامات قابل‌توجهی در بخش روستایی انجام شده و ۳۰۹ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.