۸ روستای بخش خرم آباد تنکابن گازرسانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله شریعت نژاد عضو مجمع نمایندگان مازندران شامگاه شنبه در مراسم افتتاح گازرسانی به هشت روستای بخش خرم‌آباد شهرستان تنکابن با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه ملی و بین‌المللی گفت: انقلاب اسلامی علاوه بر عزت و اعتبار بخشیدن به کشورمان دستاوردهای بسیار خوبی هم در تمامی عرصه‌ها دارد.

شریعت نژاد بر نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه تأکید کرد و افزود: اقتدار انقلاب اسلامی و آثار آن در خارج از کشور آمریکا را درگیر خودکرده و نمی‌تواند توطئه‌های خویش را به‌راحتی پیاده کند.

وی با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در بین مسئولان اضافه کرد: فساد در عزل و نصب‌ها و آدم‌های ناکارآمد را بر مسئولیتی گذاشتن خیانت به‌نظام اسلامی و انقلاب است.

نماینده مردم منطقه در خانه ملت اظهار داشت: ایران دومین کشور دارای ذخایر گازی در جهان است اما این مسئله نباید دلیلی بر اصراف این انرژی مهم شود زیرا انرژی‌ها همیشه ماندگار نبوده و بایستی فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بین مردم تقویت شود