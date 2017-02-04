هزینه ۶۵ میلیارد تومانی برای گازرسانی به روستاهای تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری شامگاه شنبه در مراسم گازرسانی هشت روستای بخش خرم آباد بابیان اینکه در دولت تدبیر و امید ۱۰۹ شهر و دو هزار روستا از نعمت گاز برخوردار شدند، گفت: از این تعداد ۴۹ شهر و هزار و ۸۰۰ روستا مربوط به استان مازندران است.

باقری افزود: جمعیت شهری تنکابن ۱۰۰ درصد از نعمت گاز برخوردار بوده و ۱۶۲ روستا هم در این شهرستان از سوخت گاز بهره‌مند هستند و تا پایان سال جاری هشت روستای دیگر به این تعداد اضافه می‌شود.

وی بابیان اینکه گازرسانی به روستاها تا پایان سال ۹۶ بر اساس وعده دولت به پایان می‌رسد اضافه کرد: ۶۵ میلیارد تومان اعتبار از سال ۹۲ تاکنون برای پروژه گازرسانی در شهرستان تنکابن هزینه شده است.