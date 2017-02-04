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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۰۱

رئیس اداره گاز تنکابن خبر داد:

هزینه ۶۵ میلیارد تومانی برای گازرسانی به روستاهای تنکابن

هزینه ۶۵ میلیارد تومانی برای گازرسانی به روستاهای تنکابن

تنکابن - رئیس اداره گاز تنکابن گفت: از سال ۹۲ تاکنون ۶۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های گازرسانی در شهرستان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری شامگاه شنبه در مراسم گازرسانی هشت روستای بخش خرم آباد بابیان اینکه در دولت تدبیر و امید ۱۰۹ شهر و دو هزار روستا از نعمت گاز برخوردار شدند، گفت: از این تعداد ۴۹ شهر و هزار و ۸۰۰ روستا مربوط به استان مازندران است.

باقری افزود: جمعیت شهری تنکابن ۱۰۰ درصد از نعمت گاز برخوردار بوده و ۱۶۲ روستا هم در این شهرستان از سوخت گاز بهره‌مند هستند و تا پایان سال جاری هشت روستای دیگر به این تعداد اضافه می‌شود.

وی بابیان اینکه گازرسانی به روستاها تا پایان سال ۹۶ بر اساس وعده دولت به پایان می‌رسد اضافه کرد: ۶۵ میلیارد تومان اعتبار از سال ۹۲ تاکنون برای پروژه گازرسانی در شهرستان تنکابن هزینه شده است.

کد مطلب 3897076

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