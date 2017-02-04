سردار به تئاتر خوش آمدید/ فرصتی که باید غنیمت شمرد

خبرگزاری مهر-گروه هنر: با فاصله گرفتن از سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر بهتر می توان درباره یکی از نکات مهم این رویداد هنری نوشت. کسانی که مخاطب تئاترهای جشنواره بودند و به تماشاخانه ایرانشهر سر می زدند احتمالا چندباری سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در آنجا دیدند که با همان چفیه همیشگی بر گردن به تماشای تئاتر می نشست.

حضور سرزده سردار برای تماشای تئاتر «خانه ابری» ابتدا خیلی ها را به تعجب واداشت ولی با توجه حضور وی در شب های بعد کم کم او به مخاطبی تئاتری بدل شد که حتی در یکی از متفاوت ترین اجراهای جشنواره یعنی پرفورمنس «بادکنک» از کشور هلند نیز حضور یافت. در همان شب هایی که سردار نقدی به ایرانشهر می آمد فرصتی هم پیش آمد تا در گفتگویی غیررسمی از اینکه چطور به تماشای تئاتر علاقه نشان می دهد بپرسیم که وی به مسئولیت جدید خود به معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه اشاره کرد که لازم می دارد از نزدیک با فضای هنری فرهنگی جامعه آشناتر شود. او که تاکید داشت هنر باید سطح تماسش را با مردم و دغدغه های آنها بیشتر کند در این روزها اطلاعات خود را درباره مسایل مختلف تئاتر تکمیل تر می کرد.

شاید در آن روزها عده ای نگاهی تردیدآمیز به این حضور و تبعات آن داشتند ولی به زعم نگارنده این اتفاق می تواند سرمنشا یک جریان مبارک باشد؛ چراکه یکی از افراد تاثیرگذار در امور فرهنگی خود قدم به میانه عرصه هنر گذاشته و از نزدیک با آثار هنری و همچنین پدیده های پیرامونی آن مواجه می شود و این مساله می تواند باعث شود بسیاری از حرف های غیررسمی بی تاثیر شوند و اگر هم نقد و نظری درباره تئاترهای روی صحنه وجود دارد سردار نقدی شخصا می تواند به تماشای آن اثر نشسته و نکات ضروری را به صورت رو در رو با صاحبان آثار و مدیران فرهنگی در میان بگذارد و این بهترین فرصت خواهد بود تا هم آثار هنری از اشتباهات ناخواسته مصون شوند و هم از برخی برخوردهای قهری با هنر پرهیز شود.

همچنین از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که سردار نقدی به حضور نمایشی در افتتاحیه و اختتامیه جشنواره های هنری بسنده نکرده و ترجیح داده است برخلاف بسیاری از مسئولان، بدون تشریفات به تماشای آثار هنری بنشیند که این رفتار می تواند برای دیگر مدیران هم الگو قرار بگیرد که نه لزوما با دعوت های از پیش تعیین شده بلکه به صورت خودجوش به تماشای فیلم، تئاتر و کنسرت بنشینند و یا به نمایشگاه های تجسمی سر بزنند.

حال باید دید این فرصت پیش آمده که نخستین گام آن از سوی سردار نقدی برداشته شده است در ادامه چگونه از سوی مدیران هنری مورد بهره برداری قرار می گیرد.