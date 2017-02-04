برگزاری"جشن بزرگ انقلاب"باحضور معاون پارلمانی رئیس جمهوردر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این جشن روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه مختلف مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: شهرداری یاسوج در راستای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داده است.

جاوید تصریح کرد: در این دهه ۱۲ برنامه شاخص فرهنگی و مذهبی در یاسوج اجرا خواهد شد.

شهردار یاسوج برگزاری جشنهای انقلاب جاوید، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری شب شعر را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.

جاوید افزود: برون‌سپاری خدمات شهرداری نیز یکی از مهمترین پروژه‌های شهرداری یاسوج در این دهه است.