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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۱۵

معاون استاندار مازندران اعلام کرد:

افتتاح ۷ پروژه گردشگری با ۸۰ میلیارد تومان اعتبار در مازندران

افتتاح ۷ پروژه گردشگری با ۸۰ میلیارد تومان اعتبار در مازندران

تنکابن - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: هفت پروژه گردشگری با ۸۰ میلیارد تومان اعتبار در دهه فجر در استان بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور شامگاه شنبه در مراسم افتتاح یک طرح گردشگری در تنکابن با برشمردن ویژگی‌های منحصربه‌فرد غرب مازندران گفت: مدیریت عالی مازندران توسعه صنعت گردشگری و بهره‌گیری از مواهب خدادادی به‌ویژه در بخش گردشگری روستایی را در برنامه کاری خود قرار داده است.

با برشمردن ویژگی منحصربه‌فرد غرب مازندران گفت: مدیریت عالی مازندران توسعه صنعت گردشگری و بهره‌گیری از مواهب خدادادی را در برنامه کاری خود قرار داده است.

خیریان پور بابیان اینکه هفت پروژه گردشگری بااعتباری بالغ‌بر ۸۰ میلیارد تومان در دهه فجر در مازندران به بهره‌برداری می‌رسد افزود: مطالعات بوم گردی در مازندران انجام‌شده و برای تسریع در برنامه‌ریزی و انجام کار پنجره واحد گردشگری در مازندران تشکیل شد.

وی اضافه کرد: تشکیل ستاد تسهیل موانع گردشگری در مازندران به ریاست استاندار ازجمله دیگر کارهایی که در این بخش در استان مازندران انجام‌شده است.

هتل باروژ شیرود با ۳۰۰۰ مترمربع زیربنا دارای ۲۵ واحد اقامتی با گنجایش ۱۵۰ تن و ۱۲۰۰ متر محوطه همراه با امکانات رفاهی نظیر رستوران، کافی شاپو کلبه سنتی با اشتغال‌زایی برای حدود ۱۰۰ تن بااعتباری بالغ‌بر ۷۰ میلیارد ریال توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی در شیرود به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 3897081

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