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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۰

طی سال آینده؛

۱۸ دوربین ثبت تخلفات در جاده‌های اردبیل نصب می‌شود

۱۸ دوربین ثبت تخلفات در جاده‌های اردبیل نصب می‌شود

اردبیل – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از نصب ۱۸ دوربین ثبت تخلفات در جاده‌های استان در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی شامگاه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: تاکنون ۱۳ دوربین ثبت تخلفات نصب شده و برای ۱۵ مورد نیز مکان‌یابی انجام شده است.

وی با تأکید به اینکه در طول محورهای مواصلاتی استان در بخش‌هایی که ایمنی جاده ارتقا می‌یابد، دوربین‌ها نصب می‌شود، اضافه کرد: بر همین اساس محل مناسب نصب دوربین‌ها تعیین می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به نصب دوربین توزیع عین حرکت اشاره و تأکید کرد: برای اولین بار این دوربین در پلیس‌راه اردبیل – نمین نصب شده است.

رحمتی همچنین به بهره‌برداری از دو راهدارخانه کجل و سرچم در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: راهدارخانه بودالالو نیز تا سوم خرداد ماه سال آینده به بهره‌برداری می رسد.

وی در خصوص ایمن‌سازی جاده سرچم به افزایش سیستم‌های روشنایی و اجرای گاردبلوک اشاره کرد و گفت: این جاده بر خلاف برخی اظهارات غیرمنصفانه در مقایسه با برخی جاده‌های استان وضعیت ایمنی مطلوبی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همچنین به هزینه کرد ۲۰ میلیارد تومانی برای محوطه‌سازی سالن مسافربری و ورودی و خروجی پایانه مرزی بیله سوار اشاره کرد و گفت: محوطه‌سازی در چهار هکتار انجام شده است.

کد مطلب 3897082
محمد میرزایی ناطق

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