به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی شامگاه شنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: تاکنون ۱۳ دوربین ثبت تخلفات نصب شده و برای ۱۵ مورد نیز مکان‌یابی انجام شده است.

وی با تأکید به اینکه در طول محورهای مواصلاتی استان در بخش‌هایی که ایمنی جاده ارتقا می‌یابد، دوربین‌ها نصب می‌شود، اضافه کرد: بر همین اساس محل مناسب نصب دوربین‌ها تعیین می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به نصب دوربین توزیع عین حرکت اشاره و تأکید کرد: برای اولین بار این دوربین در پلیس‌راه اردبیل – نمین نصب شده است.

رحمتی همچنین به بهره‌برداری از دو راهدارخانه کجل و سرچم در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: راهدارخانه بودالالو نیز تا سوم خرداد ماه سال آینده به بهره‌برداری می رسد.

وی در خصوص ایمن‌سازی جاده سرچم به افزایش سیستم‌های روشنایی و اجرای گاردبلوک اشاره کرد و گفت: این جاده بر خلاف برخی اظهارات غیرمنصفانه در مقایسه با برخی جاده‌های استان وضعیت ایمنی مطلوبی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همچنین به هزینه کرد ۲۰ میلیارد تومانی برای محوطه‌سازی سالن مسافربری و ورودی و خروجی پایانه مرزی بیله سوار اشاره کرد و گفت: محوطه‌سازی در چهار هکتار انجام شده است.