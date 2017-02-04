به گزارش خبرنگار مهر، فرزین فرهادی در پنجمین روز از دهه مبارک فجر شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح این پروژهها در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: افتتاح یک پروژه پرورش مرغ گوشتی ۲۰ هزار قطعهای با ۸ میلیارد ریال اعتبار یکی از این طرحهاست که اعتبار آن از محل صندوق توسعه پرداختشده و ۳ نفر هم اشتغالزایی داشته است.
وی ادامه داد: یک طرح پرورش گاو شیری به ظرفیت ۲۰ رأس بااعتبار بالغبر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال، و ۲ نفر اشتغالزایی و همچنین یک طرح پرورش گاو شیری به ظرفیت ۱۰ رأس با ۹۸۵ میلیون ریال اعتبار پرداختی از محل بسته رونق اقتصادی، از دیگر طرحهای افتتاحشده، محسوب میشود.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر از افتتاح یک پروژه احداث زنبورتان به تعداد ۱۲۰ کلنی با بیش از ۷۱۵ میلیون ریال اعتبار که از محل بسته رونق تولید اقتصادی (بهین یاب)، پرداختشده است، خبرداد و افزود: همچنین سه پروژه تجهیز چاه آب کشاورزی با یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال اعتبار درسه روستای، کاسگرکلا، دیوکلا علیا و دیوکلا سفلی بهمنظور مدیریت بهبود مصرف آب چاه کشاورزی به بهرهبرداری رسیده است.
فرهادی تصریح کرد: با افتتاح و بهرهبرداری این طرحها ۲۹۰ خانوار روستایی از مزایای آنها بهرهمند شده و ۲۲۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان تحت پوشش قرارگرفته است.
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