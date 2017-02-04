ضرورت فرهنگ سازی در راستای اجرای روشهای آبیاری مدرن درسطح استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تحقق این امر نیازمند مشارکت مردم و همکاری مردم با جهاد کشاورزی برای قطره ای کردن آبیاری باغات است.

وی بیان داشت: همچنین تکمیل و راه اندازی پروژه های کلنان نیازمند مدیریت و زمانبندی مناسب است.

خادمی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی مناسب فاصله میان کلنگ زنی و افتتاحیه طرحها و پروژه ها به حداقل برسد.

استاندار اظهار داشت: با توجه به توریستی بودن شهر سی سخت نیز باید طرحهای رفاهی و تفریحی در این شهرستان یافته وبه گردشگری ایجاد شود.

خادمی تصریح کرد: با توجه به داشتن اقلیم منطقه ای و شرایط آب و هوایی مناسب در شهرستان دنا توسعه گردشگری به توسعه و رشد شهرستان کمک می کند.