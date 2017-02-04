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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۳۳

دبیر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:

دولت موظف به تأمین کارانه پرستاران از محل بودجه عمومی است

دولت موظف به تأمین کارانه پرستاران از محل بودجه عمومی است

اردبیل – دبیر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه دولت موظف است در سقف کارانه پرستاری اعتبارات را از محل بودجه عمومی تأمین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات حمایتی از وضعیت معیشت پرستاران تصریح کرد: بسیاری از نمایندگان مجلس بر رفع تبعیض پرداختی پرستاران تأکید دارند.

وی افزود: بر همین اساس در برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت مکلف است در چارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سقف کارانه پرستاری و در چارچوب خدمات تشخیصی درمانی اعتبارات موردنیاز را از بودجه عمومی تأمین کند.

دبیر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از تأثیر مطلوب این بند قانونی در بهبود معیشت و پرداختی پرستاران اضافه کرد: این بند قانونی با هدف پاسخ به مطالبات پرستاران طرح شده است.

فیضی تأکید کرد: پرستاران در شرایط سخت به یاری انسان بیمار می‌شتابند و در برخی مواقع حتی با ایثارگری بی‌دریغ زمینه آرامش و آسایش را برای بیمار فراهم می‌سازند.

وی با تأکید به ضرورت تکریم جایگاه پرستاران اضافه کرد: تلاش شده در برنامه ششم مفادی برای حمایت عملیاتی از این قشر اعمال شود.

کد مطلب 3897090
محمد میرزایی ناطق

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