قرائت پیام رهبر انقلاب در مراسم ازدواج ۷۰۰ زوج دانشجو در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه شنبه در حرم رضوی برگزار شد، ابتدا رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان تهران پیام مقام معظم رهبری را برای دانشجویان قرائت کرد، حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام عنوان کردند: همسری شما جوانان عزیز را که پیوند دلها، چشم ها و سرنوشت ها است صمیمانه به همه شما فرزندان عزیزم تبریک می گویم؛ توصیه می کنم به همسران خود مهر بورزید به آنان وفادار باشید و خویشتن را در سرنوشت یکدیگر شریک بدانید از گره افتادن در رشته زندگی مشترک برحذر باشید و گره های کوچک و بی اهمیت را نادیده بگیرید خداوند به شما خوشبختی، شادکامی و اعتلاء روحی عطا فرماید و کانون زندگیتان را با فرزندانی تندرست و صالح گرمی و روشن بخشد.

اخلاق مهمترین رکن در آرامش یک خانواده است

در ادامه حجت الاسلام محمد وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه در این محفل آسمانی اظهار کرد: خانواده موفق و بالنده دارای چهار خصلت است؛ اولا میان تمام اعضای خانواده شادی و نشاط حکمفرما باشد؛ دوم اینکه فرزندان خانواده سالم و صالح باشند، سوم اینکه ذریه و نسل خانواده انسان های سلام و صالح باشند و در نهایت بزرگترها در میان خانواده محترم باشند.

وی با تاکید بر احترام به پدر و مادر تصریح کرد: پدر و مادر زنده ۳۷ حق برگردن فرزند دارند و پدر و مادری که در قید حیات نیستند ۱۷ حق برگردن فرزند دارند.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه عنوان کرد: اگر می خواهیم خانواده همیشه آرامش داشته باشد اخلاق در خانواده و زندگی باید رعایت شود.

وی بیان کرد: احترام متقابل در خانواده مصادیق زیادی دارد و از اصولی که باید در خانواده مورد توجه قرار گیرد بعد از احترام متقابل، صدا زدن همسران با نامی زیبا، امانت داری، خوش قولی، مشورت با خانواده در امور زندگی است.

وی همچنین در خصوص صدا زدن یکدیگر با نام زیبا گفت: مرحوم حاج اسماعیل دولابی می فرمایند: اگر می خواهید بدانید اعضای خانواده به چه صورت یکدیگر را صدا بزنند حدیث شریف کسا بخوانید؛ در حدیث کسا حضرت زهرا (س) پیامبر گرامی اسلام را ای پدر بزرگوارم صدا می زدند.

​خوبی های همسر خود را مد نظر داشته باشید

حجت الاسلام وحیدی تصریح کرد: یکی دیگر از مصادیق احترام متقابل عدم اجازه به دیگران برای بی حرمتی کردن به همسر است و همیشه خوبیهای همسر خود را در نظر بگیرید.

وی با اشاره به احادیث مولای متقیان حضرت علی (ع) که می فرمایند: همه خوبی های همسرت را ببین و در جایی دیگر می فرمایند: سعی کنید مانند زنبور عسل زندگی کنید؛ چرا که با بیان خوبی های همسر زندگی شیرین و لذت بخشی خواهید داشت.

وی با بیان اینکه هنگام پند و اندرز همسران حتما به چهار نکته توجه داشته باشند؛ افزود: با رعایت این چهار نکته همسر شما عیب خود را برطرف خواهد نمود و موجب عدم تشنج در خانواده خواهد شد.

این کارشناس در ادامه گفت: هنگام نصیحت همسر شما تنها باشد، دوم اینکه در ابتدا خوبیهای همسر خود را بازگو کنید، همسرمان را با عیب هایش بمباران نکنیم و و چهارم اینکه هنگام گفتن عیب راه فرار ایجاد کنید تا همسرتان مقصر جلوه داده نشود.

وی در ادامه بیان کرد: خانواده بالنده در مقابل مشکلات به دنبال راه حل هستند و به دنبال مقصر نیستند و برای برطرف شدن مشکل با افراد خبره مشورت می کند.

همچنین در پایان زوج های جوان پیمان نامه ای را قرائت کردند.