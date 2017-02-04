تحویل بالگردهای جنگی به ارتش تونس از سوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، تونس اعلام کرد که تجهیزات نظامی را از آمریکا تحویل گرفته است.

در همین راستا، دولت تونس تصریح کرد: ارتش تونس با نظارت «یوسف الشاهد» نخست وزیر کشور، ۶ بالگرد جنگی ساخت آمریکا را از مجموع ۲۴ بالگرد مقرر، برای مبارزه با تروریسم در پایگاه نظامی «قبس» تحویل گرفته است.

دولت تونس افزود: این بالگردها در تقویت توان شناسایی و هجومی ارتش تونس در جنگ علیه تروریسم به کار گرفته خواهد شد.

گفتنی است، در ماه مه ۲۰۱۵ میلادی و در جریان سفر «الباجی القائد السبسی» رئیس جمهور تونس به واشنگتن، آمریکا جایگاه متحد اصلی غیرعضو در ناتو را به تونس اعطا کرد.